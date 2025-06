Las "diferencias semánticas" entre la izquierda y el tránsfuga de Torrent: de politizar LGTBI a la natalidad y la postura del misionero

"Las caras, Juan, las caras". El pleno de Torrent del jueves escenificó públicamente la sintonía que PSOE y Compromís comparten con el tránsfuga Guillermo Alonso del Real, la misma que están usando en las conversaciones para fraguar una moción de censura con la que derrocar el gobierno en minoría de PP-Vox. Pero la sesión plenaria también dejó patente que entre la izquierda y el ex de Vox sigue habiendo una distancia ideológica en cuestiones como LGTBI, natalidad o la ocupación. En el debate se habló de "diferencias semánticas".

Además de sacar adelante la creación de una comisión de investigación sobre los contratos de la dana (contó con el apoyo del PP y la abstención de Vox, descafeinando la victoria de oposición), al que se añadió la adjudicación de la contratación del gabinete de prensa, la izquierda consiguió aprobar varias mociones con el apoyo de Alonso del Real: apoyar al gobierno estatal en su respuesta contra los aranceles de Donald Trump (PSOE), respaldar una auditoría de las cuentas de la Seguridad Social en defensa de las pensiones (Compromís) o instar a la Generalitat a mantener las funciones de de las unidades de igualdad de los servicios sociales de atención primaria basica en cuanto a violencia de genero. En esta última, donde Vox niega la violencia machista y habla de intrafamiliar, el tránsfuga reconoció "la lacra que sufren las mujeres y su indefensión" pero resaltó el trabajo de los servicios sociales de Torrent. Así que votó abstención. Al comprobar que se requeriría una segunda votación al producirse un empate (doce sí de la izquierda y doce de la derecha y que el voto de calidad de la alcaldesa tumbaría la moción), Alonso cambió su voto y "por responsabilidad, votaré a favor de la moción".

Debate del día del orgullo

En cambio Alonso del Real no dio pie a sacar adelante las iniciativas de PSPV y Compromís, cada uno por su lado, sobre la conmemoración del día del Orgullo LGTBI. Compromís defendía, entre otras cuestiones, incluir en la tercera casilla del registro civil la inculsión de personas no binarias o intersexual. También organizar actividades, colgar la bandera del arco iris en el consistorio o crear una oficina de derechos LGTBI. El PSOE, por su parte, incidía en conmemorar el día e impulsar campañas instituciones que lleguen hasta los centros educativos. El tránsfuga anunció que votaría en contra, "no para confrontar ni por defender una agenda conservadora". Su postura, dijo, "no es un ataque" sino una defensa "contra la instrumentalización de las personas entregando a un colectivo a una lógica partidista y sectaria". El regidor aseguro que los derechos de las personas LGTBI "están reconocidos" y "el uso ideológico no lo comparto". Marina Olivares, concejala del PSOE que defendió la moción, espetó a Alonso del Real que "usted está equivocado con ese análisis y es una pena". El exVox respondió: "no hay mayor normalización que no hacer distinción". La moción fue tumbada por PP, Vox y Alonso del Real.

Pleno de Torrent este jueves / L-EMV

Natalidad, crianza y fascismo

A continuación se debatía la única moción que presentó Alonso del Real, que tenía por objetivo impulsar fórmulas (bonificaciones, que no detalló) para fomentar la natalidad. La natalidad en Torrent ha caída en diez años, al pasar de 855 nacimientos en 2013 a los 647 de 2023. "Hay riesgo de estancarse", dijo el regidor porque "hay parejas que quieren tener hijos, pero muchas no pueden. Criar un hijo cuesta 840 euros al mes, según un estudio. Hoy en día es un articulo de lujo y no un proyecto de vida. Un hijo no es un cifra. Fomentar la natalidad no es de derechas ni de izquierdas sino una justicia social, hagamos que esto cambie", sentenció.

La respuesta de la izquierda fue clara. Xavier Martí, portavoz de Compromís, "la natalidad es un problema, pero cada persona lo mira desde su punto de vista" y aseguró que Torrent no tiene un problema demográfico. "La ciudad ha crecido y tiene los mismos servicios de hace diez años. Por ejemplo, no tiene hospital", advirtió. Además, reprochó el nacionalista, "no ha detallado a quién irían esas ayudas. Esa inconcreción hará que nos abstengamos", concluyó.

Alonso del Real durante su exposición / L-EMV

Andrés Campos, portavoz socialista, anunció que había "cuestiones semánticas que nos impiden votar a favor" ya que había "cosas con las que no estamos de acuerdo", resaltando que las ideologías "no son malas". Pero, indicó, "el fomento de la natalidad tampoco hay que usarlo como estandarte" de ahí esos "matices semánticos" como el "equilibrio de género o los derechos reproductivos". Campos reconoció que en "el fondo" la propuesta del tránsfuga "es positiva" y anunció la abstención.

El palo de Lerma a Alonso del Real

Más contundente y cargada de crítica fue la respuesta de Mª Ángeles Lerma. Pese compartir la "preocupación" por la baja natalidad en Torrent, defendió que la propuesta contenía "ejes fundamentales de nuestra acción política", de la que formaba parte Alonso del Real hasta hace un mes. En este sentido recordó que el ejectuvio torrentino está realizando acciones para "garantizar ayudas reales" y "revalorizar el papel insustituible de de la familia como núcleo social". Por tanto calificó la moción de "maniobra de visibilización personal" y que un plan de esas características requiere de "encaje presupuestario, no una batería de medidas impuestas por alguien ajeno a la dinámica de gestión". Por tanto, aseguró, "no vamos a admitir que un concejal sin responsabilidades de Gobierno pretenda condicionar desde fuera el ritmo y las prioridades de quienes estamos trabajando seriamente por el futuro de Torrent y de las familias españolas". El palo de Lerma a Alonso del Real provocó los comentarios y sonrisas en la oposición. También en el interpelado que se mesó la cabeza y mostró sacó una leve sonrisa nerviosa. La concejal de Vox, por último, reveló que esta misma moción la presentó Vox la pasada semana en el pleno de Moncada y que PSOE y Compromís allí votaron en contra.

Pleno de Torrent este jueves / L-EMV

El tránsfuga se desmelena

La respuesta de Alonso del Real a la izquierda fue tan contundente como sorprevisa. Lamentó el "despliegue de prejuicios" lanzado por Andrés Campos y preguntó "a qué matices semánticos se refiere". El regidor, que lucía un rosario enroscado en su muñeca derecha, cuestionó que "por el hecho de estar enfrente y plantear ayudas a quien quieren tener un hijo, y pueden por motivos económicos o laborales, creo que no es de derechas ni de izquierdas". Y ahondó en su tesis. "O porque venga de una persona que está delante de usted y tenga un pensamiento coservador, usted está predispuesto a que hablo de la familia tradicional, con dos hijos concebidos en la postura del misionero y sin gemir, ni gusto ni placer porque se está cumpliendo una obligación dada por el altísimo, y no tiene nada que ver con eso". Las risas camparon por el pleno Incluso la alcadesa pidió, en tono de broma, bajar la calentura. Por último preguntó el problema de utilizar la palabra "crianza", ya que, a un "hijo se le cría" y "no sé si tiene connotaciones fascistas".

Campos a Alonso: "Usted me ha ganado"

Campos reconoció que "usted me ha ganado por ser el primero que ha venido a un pleno a hablar del misionero", y fuera de bromas insistió que en las "diferencias semánticas en nuestras posiciones" ya que "no solo se trata de criar, que suena a antiguo, sino hablar de educación, cultura y acompañamiento". El socialista, en un guiño al tránsfuga, al que calificó de cumplir "el perfil fetén de heteropatriarcado", afirmó que "usted sabe que no tenemos prejuicios hacia usted y no estamos en contra de lo que dicen y no vamos a frenar su moción, pero faltan cosas". Finalmente, Alonso del Real solo encontró el apoyo del PP y la abstención de Vox, PSOE y Compromís.

Por último, Alonso del Real se alineó con sus antiguos socios de PP y Vox para apoyar una moción para el impulso de medidas contra la "okupación ilegal en el municipio". María Fernández, portavoz de VOX, expresó que “nuestro partido defiende la importancia de abordar este fenómeno porque vulnera los derechos fundamentales y constitucionales a la propiedad privada y a la seguridad”. PSOE y Compromís-Podem-EU votaron en contra.

Tensión al final del pleno

La tensión entre el gobierno y la oposición va a más. En el turno de ruegos y preguntas al ejecutivo, la concejala socialista Inma Amat recriminó al concejal del PP, Francisco Gozalbo, sus risas durante alguna de las interpelaciones de su partido. Cuando el popular intervino, sobre la reunión del Consell de la Serra Perenxisa, los socialista le reprocharon que el gabinete de prensa había mentido al decir que no se había reunido en diez años. Gozalbo trataba de explicarse cuando el edil Edu Gómez le preguntó en reiteradas ocasiones con aspavientos si "había mentido o no". La alcaldesa Folgado intervino para pedir respeto, respeto que también pidió el propio Gómez. El tono y la tensión fue creciendo hasta el punto de que el socialista espetó: "qué poca vergüenza señora Folgado". Campos alertó que no abandonaban el pleno por respeto al público que iba a intervenir.