Cambio de alcaldía en Massalfassar: "En un pueblo tan pequeño no hay diferencias políticas"

Higinio Yuste acaba el próximo sábado 14 de mayo su mandato de cuatro años al frente de la alcaldía de Massalfasar. Ese día se celebra la investidura de Robert Margaix, portavoz de Compromís, cumpliendo así con el pacto de gobierno realizado tras las elecciones de mayo de 2023. Un mandato de cuatro años que, sin embargo, no corresponde a una legislatura. Yuste fue alcalde bajo las siglas de Ciudadanos los dos últimos años del mandato anterior, tras el pacto realizado con PP y Demòcrates Valencians. Sin embargo, a las última selecciones se presentó como líder de un nuevo partido creado por él mismo, Massalfassar en Marxa, junto al líder de Demòcrates Valencians, Carles Fontestad. Los tres concejales que obtuvieron le permitieron pactar con la fuerza más votada, Compromís, y no con el PP, con el que venía de gobernar.

Algo que Yuste asegura que no ha sido ningún problema. "He gobernado igual de bien con el PP que con Compromís, quizás es en esta última etapa he estado algo más cómodo porque la verdad es que nos hemos entendido muy bien", señala el aún alcalde, puesto que no ha presentado la dimisión todavía: "La tengo preparada, pero la secretaria tiene muchísimo trabajo y aún no la ha presentado, lo hará cuanto antes la semana que viene" , aclara.

Higinio Yuste (izq.) cederá la vara de mando a Robert Margaix este mes de junio. / A.M.

El primer edil afirma que no ha notado el cambio de siglas: "En un pueblo tan pequeño como este no existen diferencias políticas, todos trabajamos por el bienestar del pueblo", señala.

La reforma del trinquet, objetivo cumplido

Yuste asegura que en estos dos años ha conseguido los objetivos que se habí amarcado, algunos con los que ya venía de la legislatura anterior. "El más importante para mí es la reforma del trinquet. Estuvimos peleando mucho por intentar conseguir subvenciones. Al final hemos conseguido costearlo con el Pla Obert d'Inversions de la Diputació de València y esperamos que las obras acaben en agosto. Soy jugador de pilota y la verdad es que es algo que me satisface personalmente".

También, bajos sus años con la vara de mando, Higinio Yuste ha conseguido mejorar la seguridad vial. "Quizás es algo a lo que doy más importancia desde que soy padre y me doy cuenta de lo rápido que circulan los coches por las calles del peublo. Por eso hemos puesto badenes, hemos protegido las zonas escolares, hemos instalado radares pedagógicos... Podemo decir que Massalfassar es un pueblo más seguro", confiesa.

¿Y ahora qué?, es un poco la pregunta que se hacen todos. "Ahora Robert será el alcalde y yo el teniente alcalde y asumiré sus áreas de Comercio, Industria, Empleo y Juventud. También me quedaré fiestas hasta agosto pero luego pasarán a Compromís, que así estaba estipulado en el pacto".

Y dentro de sus nuevas funciones ya se marca una tarea: "Quiero sentarme con los jóvenes y escuchar sus propuesta: Me gustaría que la Semana de la Juventud sea, dentro de las posibilidades, adaptada a su realidad, darles libertad", concluye.