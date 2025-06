La zona cero encara el verano sin todas sus piscinas municipales

La llegada temprana de las altas temperaturas ponen de manifiesto que el verano ha llegado antes de hora. Las playas ya están llenas los fines de semana y los planes que implican agua y buen tiempo, están más solicitados. Sin embargo, algunos de los municipios afectados por la dana van a vivir un verano atípico.

Esto pasa porque algunos municipios no tendrán piscina de verano, mientras que otros están trabajando a contrarreloj para poder abrir en los próximos meses. También están los que sus instalaciones no fueron dañadas y, por tanto, también abrirán y posiblemente acogerán a bañistas de municipios vecinos.

Paiporta, una de las localidades más afectadas por la dana, no abrirá. Tanto la piscina cubierta como la de verano se vieron gravemente afectadas por las inundaciones y, aunque trabajan en los proyectos de recuperación de los espacios deportivos Maribel Albalat, la alcaldesa, ya expresó que "lamentablemente las piscinas no estarán listas para este verano, pero se están buscando soluciones alternativas".

Benetússer vive una situación similar y es que su complejo deportivo, que aglutina tanto la piscina cubierta como la descubierta, se encuentra totalmente arrasado a día de hoy. No se pueden iniciar las obras de la de verano sin tener en cuenta el resto de las instalaciones, ya que la maquinaria es común y está ubicado en una de las zonas más dañadas de la localidad. "Trabajamos para volver a poner en funcionamiento nuestras piscinas lo más pronto posible pero lamentablemente este verano no vamos a poder disfrutar de ellas. Por ese motivo estamos preparando actividades alternativas para toda la ciudadanía", cuenta la alcaldesa Eva Sanz.

Entre las actividades, el Ayuntamiento de Benetússer tiene previsto que los viernes y sábados de todo el verano haya servicio gratuito de autobús a la playa. Además, están preparando un calendario veraniego con jornadas de juegos de agua, enfocada a los pequeños y jóvenes.

La piscina de Benetússer no abrirá este verano. / Miguel Angel Montesinos

En Aldaia tampoco abrirá la piscina. “La reconstrucción de la piscina y toda su maquinaria de depuración y mantenimiento del agua cuesta aproximadamente un millón de euros. Las obras no llegarán a tiempo para este verano”, declaran desde el consistorio. Guillermo Luján, alcalde de Aldaia, ya declaró que resulta "desolador" ver lo afectado que está "un espacio lúdico" como lo es la piscina de la localidad y que volver a tenerla disponible “es importante para mantener la normalidad”.

La piscina de verano de Silla no fue afectada. No obstante, no podrá abrir este verano. El alcalde Vicente Zaragozá anunció hace una semana a través de sus redes sociales que les había llegado un informe confirmando que “las obras de la piscina de verano no estarán terminadas esta temporada”. Las obras, que empezaron en septiembre de 2024 y que tenían una ejecución de seis meses, fueron paralizadas porque la empresa constructora está en una localidad afectada por la dana, concretamente en un polígono de Riba-roja, y no ha podido cumplir con los plazos previstos.

Como respuesta a esta situación, el consistorio ha decidido buscar una alternativa en su piscina cubierta, que sí está operativa. Así han decidido abrir los laterales, que son cristaleras, plantar césped, poner sombrillas y hamacas e instalar duchas. También se cuenta con el servicio de restauración, que ya tenía la piscina cubierta. También, afirma Zaragozá, se está hablando con la contrata de la piscina cubierta para dar servicio a todas esas personas que no solo acudían a la piscina para baño libre, sino para hacer Aquagym o cursillos de verano.

Las piscinas que sí abrirán

Quart de Poblet ha sido el primer municipio en abrir la piscina de verano. Las instalaciones no fueron afectadas por la dana, hecho que les permitió abrir el pasado domingo 1 de junio, hasta el 31 de agosto. Ofrecerá servicio ininterrumpido durante tres meses, con diferentes horarios en función del mes. De esta forma, en junio y julio la piscina abrirá de lunes a jueves de 12 a 20 horas, mientras que los viernes, sábados y festivos el horario será de 11 a 20 horas. Por su parte, durante el mes de agosto el horario será de 11 a 20 horas todos los días de la semana, adaptándose así a la demanda creciente durante las vacaciones.

La siguiente que abrirá y que tampoco ha sido afectada por la dana es la piscina de Albal. Las instalaciones de Santa Anna, que se encuentran en la zona más elevada del municipio a la que no llegó la riada, estarán disponibles al público a partir del próximo 20 de junio. La piscina de Alaquàs, que tampoco fue afectada, también va a abrir próximamente.

De las piscinas que sí que fueron dañadas, Picanya será la primera en abrir. “A pesar de los daños ocasionados por la dana del pasado 29 de octubre, con rotura de maquinaria y barro por toda la instalación, las piscinas lúdicas del Polideportivo volverán a abrir sus puertas el próximo 10 de junio para, un año más, convertirse en una muy buena alternativa para miles de personas en la hora de combatir las altas temperaturas de los meses de verano”, declaran desde el consistorio. Así, gracias a los trabajos de recuperación, la piscina volverá a abrir en condiciones muy similares a las del año pasado.

Catarroja también es una de las que sí que va a abrir. La Junta de Gobierno Local del municipio aprobó el 16 de mayo la adjudicación de la reconstrucción de su piscina de verano por 198.177,09 euros. El plazo de ejecución de las intervenciones se ha fijado en 50 días, 10 días menos de lo previsto al inicio de la licitación, y pretenden abrir en julio, sin fecha exacta todavía. Lorena Silvent, alcaldesa de Catarroja, expresó que “ha sido una prioridad para el equipo de gobierno contar con la piscina de verano, un servicio que supone un desahogo en los meses estivales”.

Sedaví es otra de las que se apunta a abrir en julio. “La piscina de Sedaví es una cesión privada, pero desde el ayuntamiento estamos en contacto continuo para poder ayudar a la empresa en todo lo posible. Todavía no hay una fecha concreta de apertura, pero la idea es tenerla lista a principios de julio”, afirman fuentes del consistorio a este diario.

Sedaví trabaja para poder abrir la piscina de verano en el mes de julio. / Miguel Angel Montesinos

En Alfafar, el 30 de junio empieza la escuela de verano, que se va a realizar en las instalaciones deportivas de SUMA, piscina de verano incluida. Esta fecha será la misma para la apertura de la piscina para el público general. El complejo deportivo fue gravemente afectado por la dana, pero el pasado 5 de mayo volvió a abrir sus puertas ofreciendo a la ciudadanía una gran variedad de actividades.

Massanassa está poniendo a punto la piscina para poder abrir el 1 de julio. La instalación se encuentra dentro del polideportivo del municipio, que ya ha retomado parte de su actividad como el restaurante, que se encuentra junto a la piscina y que siempre es un atractivo para quienes acuden a la piscina de verano. El Ayuntamiento de Massanassa destaca que gracias a la donación económica del C.A Osasuna ha sido posible reparar y reconstruir la piscina municipal.

Beniparrell ya ha limpiado la piscina y ha reparado las bombas para que la piscina abra lo antes posible, también en julio sin fecha exacta.

Comarca Utiel-Requena

Más allá de los municipios de l’Horta Sud, los municipios afectados por la dana de la comarca Utiel-Requena también están trabajando para poder abrir sus piscinas. En Utiel están en la recta final para poder abrir todas las piscinas de la localidad y sus pedanías. “En principio, las instalaciones del Polideportivo de Utiel se abrirán a final de mes, antes de la festividad de San Juan, pero depende de cómo evolucionen los trabajos de acondicionamiento”, revelan desde el ayuntamiento.

En Chiva también siguen los trabajos de reparación para tener la piscina lista para este verano, y esperan abrirla a principios de julio.