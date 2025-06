Benetússer aprueba la compra del edificio Nou Espai

El Ayuntamiento de Benetússer aprobó en su última sesión plenaria la adquisición del edificio Nou Espai. La compra del inmueble que hasta ahora disfrutaba el ayuntamiento en alquiler se va a realizar gracias a una subvención proveniente del Ministerio de Juventud del Gobierno de España con lo que el consistorio sufraga cerca del 40 % de la inversión.

Nou Espai fue uno de los edificios municipales menos afectados por la riada de octubre. Gracias a ello, el espacio se convirtió en la oficina de referencia no solo a nivel local si no en los municipios de alrededor en la atención ciudadana. Allí se instalaron durante las semanas posteriores a la dana, además de las atenciones municipales, oficinas temporales de la Generalitat Valenciana, del PROP, del Consorcio de Seguros, de la Policía Nacional, Naturgy o de la Mancomunitat de l’Horta Sud entre otros organismos.

Además, el edificio siguió utilizando sus instalaciones como el Espai Jove situado en una segunda altura y que por lo tanto no tuvo daños por la riada dando servicio a los jóvenes del municipio en un momento en el que no había ninguna alternativa de ocio. Hoy algunos clubes deportivos del municipio utilizan sus instalaciones debido a la no disponibilidad del polideportivo municipal, arrasado por la barrancada.

Dos millones por el espacio

Desde febrero de 2021, el Ayuntamiento de Benetússer dispone de este edificio en régimen de alquiler con opción de compra de dos millones de euros. La oportunidad de compra llega en estos momentos gracias a la subvención que el Ministerio de Juventud e Infancia del Gobierno de España pone a disposición del consistorio con el que sufragará cerca del 40 % del precio del inmueble. La cantidad restante se completará con remanente de tesorería procedente del ahorro acumulado en las arcas municipales en los últimos años.

El objetivo del ayuntamiento con la compra del edificio es seguir dotándolo para ofrecer más servicios a la ciudadanía en este espacio situado en la avenida Camí Nou, número 36, que cuenta con cinco plantas, parking y más de 1.600 m² de superficie útil. Hasta el momento, Nou Espai está acogiendo los departamentos de Tesorería, Servicios Sociales, Informática, Educación, Protección Civil, la Agencia de Desarrollo Local, el Espai Jove o la Oficina del Consumidor entre otros.

"Una oportunidad de compra sin endeudarnos"

La alcaldesa de Benetússer Eva Sanz ha destacado la oportunidad que la subvención ha brindado al consistorio para la adquisición del edificio sin necesidad de acudir a un préstamo. "Desde 2021 sabíamos que en algún momento acometeríamos la compra. Gracias a esta inyección económica y al ahorro económico que hemos realizado hemos visto la oportunidad de hacerlo ahora sin endeudar al ayuntamiento y así disponer en propiedad de un edificio que está siendo clave para la recuperación del municipio tras la riada", ha explicado.