Benetússer se convierte en el primer municipio español en incorporarse al itinerario cultural europeo ATRIUM

El Ayuntamiento de Benetússer se ha incorporado al itinerario cultural ATRIUM (Architecture of Totalitarian Regimes of the 20th Century In Europe's Urban Memory) conviertiéndose en el primer municipio de España en participar en esta red. Con esta incorporación, Benetússer pretende poner en valor su patrimonio local de edificios públicos incluidos en su ruta turística como el recientemente adquirido Molí de Sant Josep, el Chalet de la Chapa, el molí de Raga o privados como el Círculo Cultural Recreativo o las Naves de la Estación entre otros, contribuyendo a la recuperación y conservación sostenible del patrimonio urbano local.

El itinerario cultural ATRIUM fue certificado por el Consejo de Europa en 2014. Para su gestión, se constituyó una asociación europea de municipios y universidades que tiene como objetivo promover y defender la cultura de los derechos humanos mediante el estudio del patrimonio material disonante de regímenes totalitarios o autoritarios.

La presencia en esta agrupación de entidades europeas facilitará la memoria cultural y democrática de Benetússer a través de elementos identitarios del municipio y promoviendo narrativas que contribuyan a una memoria cultural compartida. Para la alcaldesa de Benetússer Eva Sanz con esta iniciativa “se fomentará la concienciación sobre la relación entre los paisajes urbanos, la memoria histórica y la integración multicultural, aspectos fundamentales para construir una sociedad cohesionada y consciente de su pasado”.

Fondos europeos

Las oportunidades de financiación representan otro beneficio estratégico que aportará la incorporación a ATRIUM, ya que la pertenencia al itinerario aumentará significativamente las posibilidades de acceder a fondos europeos destinados al patrimonio urbano. En este sentido Benetússer dispondrá de oportunidades de financiación a nivel europeo, nacional y local, además de beneficiarse de las cartas de apoyo del Acuerdo Parcial Ampliado sobre los Itinerarios Culturales del Consejo de Europa (APA) para sus solicitudes de financiación.

En el ámbito de la proyección internacional, Benetússer avanzará en su dimensión europea al integrarse en una red transnacional consolidada. Esta membresía facilitará el acceso a contactos cualificados dentro de una amplia red europea de investigadores y expertos, permitiendo el intercambio de conocimientos y mejores prácticas. Adicionalmente, el uso de la prestigiosa etiqueta "Itinerario Cultural del Consejo de Europa" y del logotipo del Consejo de Europa otorgará al municipio una visibilidad internacional, situándolo en el mapa cultural europeo.

Por último, al formar parte de ATRIUM, el ayuntamiento espera que pueda generar nuevas oportunidades económicas para el tejido empresarial y comercial del municipio. Esta dimensión cobra especial relevancia en el contexto de recuperación tras la dana, reforzando los esfuerzos municipales de reconstrucción y revitalización económica de Benetússer.