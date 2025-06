Bernabé recrimina a Mazón haber rechazado 1.100 millones para la C. Valenciana por orden de Feijóo

Las declaraciones del líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, asegurando que el Ejecutivo de Pedro Sánchez está "asfixiando financieramente" al Gobierno autonómico dado que, "no le está permitiendo el fondo de liquidez autonómica que siempre se ha permitido en todos los gobiernos a esa autonomía, que está claramente infrafinanciada", no han sentado bien a la delegada del Gobierno en la Comunitat. Así, Pilar Bernabé ha acusado a Feijóo de obligar al president Carlos Mazón a rechazar 1.100 millones de euros, "solo por intereses electorales".

"No es de recibo que voten en contra de soluciones financieras para la Comunitat Valenciana en transferencias directas, que supondrían ya una inyección de 1.100 millones de euros, y que por dirección directa de Feijoo, Carlos Mazón dejara perder solo por seguir a su jefe", señaló en relación a los 800 millones de entrega a cuenta y los 300 millones de la senda de déficit.

Bernabé, en Picanya, donde ha asistido a ver las obras de reconstrucción de la pasarela sobre el barranco del Poyo, ha denunciado que es Mazón el que tiene que dar explicaciones de cómo se está gestionando el dinero propio, en lugar de seguir reclamando fondos del Estado. "Tiene que explicar a los valencianos por qué hacen un regalo fiscal de 500 millones de euros, como por ejemplo los 14 millones de euros regalados a Iberdrola, que no es valenciana y no tributa aquí, y no paga a las pymes, autónomos y empresarios de la Comunitat Valenciana, porque asegura que no le salen las cuentas. ¿Pero cómo le van a salir, si lo están retrayendo de su propio presupuesto? Ya se lo pedirán al gobierno de España como hacen siempre", le recriminaba al president.

Mazón y Feijóo, este martes en Alicante. / Roberto Plaza/EP

La delegada de Gobierno ha aprovechado para pedir desde la zona cero, que "es el momento de que se deje de desgobernar, de abundar en el dolor y la crispación y frustración que ya nos tienen acostumbrados y que se pongan a gestionar y responder. Y si tienes 500 millones de euros menos, no puedes pensar que te van a caer del cielo, hay que ser consecuentes con los actos que han hecho antes, porque han votado en contra de los 1.100 millones del Estado y porque hacen regalos fiscales que suponen un perjuicio claro y directo para las empresas valencianas", señaló.

15.600 millones del Estado para la CV

A la vez, Bernabé recordó que en lo que llevamos de 2025, ha incrementado un 50 % las transferencias de financiación ordinaria, con 1.200 millones de euros más que en 2024, "y eso sumado a la liquidación de 2024, serán 15.600 millones de euros, de por sí un 20% más que el año pasado", concluyó.