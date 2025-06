Lorena Silvent: “Catarroja necesita, más que nunca, una administración cercana, unida y que escuche”

El Gobierno de Catarroja, formado por la coalición entre PSPV-PSOE y Compromís, cumple dos años de su constitución este mes de junio. Un gobierno cuyos planes iniciales se han visto profundamente condicionados por la emergencia provocada por la dana, que ha obligado a reordenar prioridades y centrar los esfuerzos en la recuperación del municipio.

A pesar de este cambio de rumbo, la alcaldesa Lorena Silvent ha querido dejar claro que el gobierno local sigue apostando firmemente por una política útil, cercana y pensada para mejorar la vida de las personas. “Ahora más que nunca, Catarroja necesita una administración cercana, unida y que escuche. Porque cuando más lo necesita la gente, es cuando más presentes debemos estar”, ha declarado.

Ha recordado que se presentó como alcaldesa con el compromiso de dar la cara por su pueblo—un lema que marcó su campaña—, y ha asegurado que piensa seguir haciéndolo: “Estoy aquí para dar la cara. Para estar en la calle, al lado de los catarrogins y catarrogines, escuchando, resolviendo, trabajando desde lo más próximo. Esto ha sido muy duro y debemos mantenernos unidos”.

La alcaldesa ha reivindicado también su papel no solo como gestora pública, sino como una vecina más de Catarroja: “Estoy aquí como representante del pueblo, pero también como ciudadana. Vivo aquí, sufro lo que sufre mi gente, y por eso tengo la responsabilidad —y la convicción— de alzar la voz en nombre de todos y todas. Para defender lo que es justo, exigir lo que Catarroja necesita y no resignarnos a quedarnos atrás”. En este sentido, ha insistido en que el trabajo del gobierno municipal no se limita a ejecutar, sino también a reivindicar con firmeza, “ante quien haga falta”, los recursos, la atención y las inversiones que merece el municipio.

Lorena Silvent ha explicado que el proyecto de gobierno con el que arrancó esta legislatura tenía como eje una Catarroja sostenible, con oportunidades para la juventud y las personas mayores, y un modelo de ciudad que integrara sus raíces y tradiciones con la innovación, la ciencia y el potencial del puerto. Una ciudad feminista, con igualdad real entre todas las personas, y construida desde la escucha activa. “Ahora tenemos la oportunidad de reconstruir un modelo de municipio más resiliente, cohesionado y preparado para el futuro y frente al cambio climático”.

Lorena Silvent, alcaldesa de Catarroja. / L-EMV

Una de las herramientas clave en ese proceso será el nuevo Plan de Actuación Municipal (PAM), que se está elaborando con participación activa de la ciudadanía, el equipo técnico municipal, todos los grupos políticos de la corporación y agentes sociales como el CLER, el tejido económico local y la Comunidad de Pescadores. “Queremos que Catarroja se reconstruya contando con todas las voces. Por eso hemos abierto canales de participación, porque la reconstrucción no se trata solo de infraestructuras, sino también de confianza, diálogo y proyecto compartido”, ha afirmado la alcaldesa.

Pacto de estado

De nuevo, ha insistido en la necesidad de unidad entre todas las administraciones y ha reclamado un Pacto de Estado sólido, uniforme y liderado por el Gobierno central que proteja a cada municipio: “La ciudadanía espera soluciones. Y las soluciones reales llegan cuando todas las administraciones trabajan juntas, con seriedad, coordinación y sensibilidad”.

De cara a los dos años que quedan de esta legislatura, la alcaldesa ha señalado que “nos enfrentamos a un periodo complejo, pero también a una gran oportunidad para que nuestro trabajo se traduzca en cambios reales que se noten en las calles de Catarroja”. Ha recordado que aún queda todo por hacer: “La recuperación integral del alcantarillado, las infraestructuras, la rehabilitación de calles y edificios, más prevención y educación frente a las emergencias… cada rincón de Catarroja merece atención y queremos construir una ciudad resiliente, preparada para los retos de hoy y mañana y basándonos en lo que esta tragedia nos ha enseñado”.

“Estos dos años son decisivos. Tenemos la responsabilidad y la ilusión de que el cambio empiece a ser visible, palpable para todos y todas. Vamos a seguir trabajando con la ciudadanía y exigiendo la colaboración de todas las administraciones para lograrlo”, ha concluido.