Aldaia audita su gestión de la dana

La corporación municipal de Aldaia ha celebrado este jueves el pleno extraordinario monográfico que forzó la oposición para pedir explicaciones al gobierno local socialista sobre la gestión del día de la dana y en adelante. A las cinco de la tarde todos los grupos han ocupado la sala de actos del mercado municipal, que es donde se están realizando desde la barrancada los plenos para abordar primero un punto extraordinario de urbanismo y después entrar de lleno en el asunto a tratar: la gestión de la dana en Aldaia.

El alcalde de Aldaia, Guillermo Luján, ha leído un extenso comunicado en el que ha relatado minuto a minuto qué gestiones realizaron antes y después de la gran catástrofe del 29 de octubre y ha defendido que pese a que el ayuntamiento aplicó todas las medidas preventivas para una dana y fuertes rachas de viento, nadie les avisó de que venía "un tsunami".

Pleno monográfico sobre la dana en Aldaia. / V.P.

"No nos avisaron por ningún medio oficial desde el Centro de Emergencias de la Generalitat Valenciana, que es quien tiene que coordinar y avisar a los municipios. Hicimos todo lo que se hace para prevenir una dana, pero no un tsunami. Nadie nos avisó de lo que venía y eso es frustrante y desolador"; ha señalado el primer edil.

"Luchamos contra una dana, pero vino un tsunami"

El alcalde ha dicho, también, que "todo lo que no se hizo el 29 de octubre sí se hizo con la alerta de noviembre, apenas unas semanas después de la dana. Se mandaron los avisos a tiempo y se tomaron las medidas adecuadas".

"Reiteramos. Estuvimos luchando contra una dana, con las medidas habituales, pero en esta ocasión fue un tsunami y este no nos fue avisado, ni a nosotros ni al resto de pueblos y, por tanto, esto impidió que se pudieran tomar las medidas preventivas a tiempo y que hubieran sido más efectivas. Para un tsunami tan desorbitado y violento, la única medicina hubiera sido avisar con antelación suficiente para subir a la primera planta de las casas".

"Luchamos contra una dana y nadie nos avisó de que venía un tsunami"

Asimismo, ha diferenciado entre boletines meteorológicos como los de Aemet y los avisos de emergencias oficiales, que son los que emite el centro de coordinación de emergencias de la Generalitat, y son "los que deberían haber llegado". "La Generalitat no envió ningún aviso al ayuntamiento de Aldaia. No antes del 29 ni durante el 29, ningún aviso".

Tras la intervención de Luján, la oposición tomó la palabra y criticó que se haya tardado tanto en dar explicaciones. El PP lamentó que el pleno monográfico haya llegado casi ocho meses después. Compromís, por su parte, denunció la "opacidad" y la "poca transparencia" y Vox y la concejala no adscrita han acusado al gobierno local de "abandonar a su pueblo".

La oposición tildó al alcalde de "victimista" y le acusó de haber aplicado "la medicina equivocada". "A pesar de no haber avisos oficiales, la alerta roja era una información en boca de toda la ciudadanía, información había de sobra", reiteraron desde la oposición. Asimismo, lamentaron que no se tomaron las medidas preventivas que eran necesarias, "no se tuviera la capacidad de anticipación y por eso tenéis que pedir perdón".

Crispación y confrontación entre partidos

Después de las primeras intervenciones de todos los grupos, la sesión transcurrió en una serie de acusaciones cruzadas, de casos particulares y momentos concretos, incluso de discusión etimológica sobre lo que es un tsunami y una dana. El ambiente estaba crispado y los grupos políticos claramente enfrentados.

Siete meses después de la dana que arrasó, entre otros municipios, Aldaia, la sensación es de cansancio y mucho enfado entre los grupos de la corporación municipal. De hecho, el portavoz del PP, Jesús Molins, abandonó el pleno antes de que terminara por considerar que el equipo de gobierno no estaba aportando la información requerida. Tanto él como el portavoz de Compromís, Lluis Albert Granell, renunciaron a cobrar el pleno.

Un correo y un fax que no llegaron Compromís dijo que es "criminal" que el centro de coordinación de emergencias no avisara pero ha revelado que el 112 "sí envió un correo y un fax a las 12:15 horas y el ayuntamiento solo proporcionó un correo electrónico al 112 que lleva caducado desde 2019, por lo que no pudo leerlo. ¿Quién es la persona responsable de cambiar el correo? porque no hizo su tarea y eso es una negligencia", preguntaba el portavoz de Compromís, Lluis Albert Granell.

La oposición reiteró su petición para que se lleve a cabo una comisión de investigación local, que era el motivo principal para convocar este pleno. Además, pidiendo un protocolo de actuación y pedagogía de lo que ha ocurrido para que toda la ciudadanía sepa cómo actuar si viene un fenómeno meteorológico de este tipo.