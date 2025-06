Primeros chapuzones en la zona cero

El verano ya ha llegado y las altas temperaturas son prueba de ello. En una jornada en la que se alcanzaron los 30 grados, algunos afortunados y afortunadas pudieron darse ayer el primer baño de la temporada en una piscina, una misión que no es nada sencilla dado las pocas que hay abiertas hasta la fecha en la comarca: Quart de Poblet, que lleva abierta desde el 1 de junio, y Picanya, que abrió el día 10.

La apertura de la piscina municipal de Picanya tiene un carácter especial, ya que además de ser una de las primeras piscinas en abrir de l’Horta Sud, es la primera que lo ha hecho de las que fueron gravemente afectadas por la dana. Trabajadores de la instalación explican que «han hecho un gran esfuerzo en poder abrir tan pronto» ya que tanto la piscina como la maquinaria se encontraban «destrozadas y llenas de barro».

«La piscina más próxima a mi casa, la de Massanassa, está cerrada, y sabíamos que esta piscina estaba abierta. Hoy mi hija no tenía clase y empieza a hacer calor y venir a la piscina me parecía el mejor plan, lo que toca ahora son deportes de agua. Si hasta julio no abren otras piscinas ¿qué haces durante este mes? Al final vamos a venir aquí porque es la que está abieta», relató Isa, una de las bañistas que acudió en familia a la piscina y que valora que el municipio haya abierto tan pronto las piscinas para poder dar servicio a las familias y niños y niñas que acaban ya la escuela.

La piscina de verano se encuentra en las instalaciones del Polideportivo de Picanya. / S. G. C.

Durante la mañana de ayer, en la piscina se pudo apreciar que sobre todo había jóvenes. En concreto, acudió un grupo de cuarto de la ESO de Alaquàs que, acompañados de tres profesoras, pudieron disfrutar de una jornada diferente en este curso escolar tan «atípico».

Un verano para "disfrutar"

«Teníamos ganas de que fuese verano, acabar exámenes y desconectar, sobre todo después de un curso tan surrealista», expresaron Victor, María, Claudia, María , Marta y Quique, un grupo de amigos que ya le sonríe al verano tras acabar un curso marcado por la dana. «Ha habido muchos parones entre la dana, huelgas y el apagón. También muchos profesores han estado de baja, algunos porque lo han perdido todo por la riada, hemos tenido profesores de baja por depresión por este motivo». «Este verano vamos a disfrutar mucho y descansar para coger fuerzas para el año que viene empezar primero de bachiller», añadieron.

Así, la piscina de Picanya estará abierta hasta el 8 de septiembre con horario los lunes de 16 a 20 horas; de martes a viernes de 11 a 20 horas; y fines de semana y festivos de 10 a 20 horas. Además, habrá tres jornadas que la piscina abrirá de noche: el 27 de junio, el 25 de julio y el 22 de agosto. Desde el consistorio preveen que la piscina «se va a llenar» debido al cierre de estos espacios lúdicos en otras localidades.