El PSOE de Torrent reclama "transparencia y respeto institucional" al gobierno de Amparo Folgado

El PSOE de Torrent ha denunciado públicamente la actitud del gobierno PP-Vox de Amparo Folgado, al que acusan de "mantener una línea de opacidad y desprecio hacia las normas básicas de cortesía institucional que siempre han caracterizado al Ayuntamiento de Torrent".

En palabras del portavoz del Grupo Municipal Socialista, Andrés Campos, “es inadmisible que el equipo de gobierno no informe a los grupos políticos de las visitas institucionales que se producen en nuestra ciudad. No es la primera vez que sucede. Las visitas de a escondidas de Carlos Mazón, de consellers, diputados o incluso ministros se están produciendo sin ningún aviso previo o convocatoria al resto de grupos. Y muchas de ellas están siendo utilizadas para autobombo de la propia Folgado o para lavar la imagen de Mazón en las redes sociales municipales. Hoy mismo, hemos podido asistir a una importantísima visita de la secretaria de Estado únicamente porque nos enteramos por los medios, no por el Ayuntamiento”.

Durante dicha visita anunciaron una inversión de 15.837.077,40 euros en el término de Torrent, además de confirmarse que 181 agricultores de la ciudad han recibido ayudas directas superiores a 1,5 millones de euros, y se han realizado actuaciones en más de 532 parcelas agrícolas.

"Desde el Grupo Municipal Socialista lamentamos profundamente que el gobierno de Amparo Folgado no tenga la voluntad de compartir estas noticias con el resto de la corporación ni de facilitar la participación institucional en actos de gran relevancia para Torrent", han expresado.

Por ello, el grupo ha presentado por registro un escrito dirigido a la alcaldesa para "reconducir esta deriva institucional" y vuelva el "respeto institucional, diálogo entre grupos y la transparencia en actos públicos".