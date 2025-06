Saquean un edificio clausurado por la dana en Torrent

Los amigos de lo ajeno no respetan ni el dolor ni la desgracia. Y es que el edificio que lleva meses clausurado en Torrent por los daños causados por la dana ha sido victima del saqueo, pese a la vigilancia policial y el complicado acceso al inmueble. "Hasta las ventanas se han lllevado", denuncian antiguos residentes. El bloque tiene ya orden de derribo en próximas fechas.

El edificio situado en la calle Maestro Fortea está conformado por cinco bloques, y su parte tresera bordea la ladera del barranco. Concretamente en el cruce de las ramblas del Poyo y l'Horteta, donde el 29 de octubre confluyó un tsunami de 4000 metros cúbicos por segundo, según los datos que maneja a Confederación Hidrográfica del Júcar. La noche de la barrancada el Ayuntamiento de Torrent procedió al desalojo de los números 5 y 7

por el peligro que suponía por el torrente de agua que golpeaba el edificio. Un día más tarde la Policía Local volvió a actuar, al volverse a ocupar los edificios por personas. A mediados de noviembre se desajoló de mandera definitiva todos los bloques en base al informe informe elaborado por dos ingenieros de caminos, canales y puertos, en el que detallaban los daños que ha sufrido en su estructura como consecuencia de la catástrofe.

Parte trasera del edificio, algunos ya sin ventanas, por donde entran los intrusos / L-EMV

El informe argumentaba que se había producido "erosión en el puente situado en las inmediaciones y el colapso del muro que servía de protección rígida de su intradós en el cual se encuentran los fundamentos de los 5 edificios" y el flujo hidráulico "genera vórtexs que socaban el terreno bajo el elemento estructural, el cual, llega al punto de poder provocar el descalze y su colapso. Se une que no se puede asegurar hasta donde se ha producido la erosión si no se realizan trabajos de limpieza". El documento recomiendaba el desalojo de los edificios mientras no quede garantizada que no existe evolución en la erosión o perdida de material en la cimentación de la parte posterior de los edificios.

Entrada por boquetes traseros

Desde aquella fecha el edificio quedó precintado en su fachada principal prohibiendo el acceso. Sí es cierto que en las primeras jornadas tras la clausura, se acompañó a los propietarios o inquilinos legales (había pisos que estaban ocupados) para que pudiera recoger documentación, objetos de valor o recuerdos. Pero los amigos de lo ajeno no saben de normas y durante los meses siguientes aprovecharon los boquetes que causó la dana en la parte trasera de la finca, a pie de barranco, para entrar y desvalijar todo lo que han podido: desde el cableado eléctrico hasta los marcos de las ventanas.

Fachada con precinto policial, donde también se observa el robo de ventanas / L-EMV

En este sentido, ante determinados avisos del vecindario advirtiendo de las presencia de intrusos en el edificio, la Policía redobló los controles y la presencia en el entorno del inmuenble. Incluso en alguna ocasión se interceptó a un par de personas en el interior. También se tapiaron algunos accesos, pero la finca ha continuado siendo objeto de expolio.

"Nos han robado a todos"

Una de las personas que vivía allí toda su vida y que ahora lo hace desplazada en Almussafes es Javier García. "Nos han robado a todo el vecindario y han saqueados las casas. No han dejado nada: ventanas, grifos, tendederos, puertas, muebles...", denuncia. El antiguo residente critica que "nosotros no podíamos entrar bajo la amenaza de que nos detendrían, y todos los que han entrado a saquear qué?", lamenta.

El hombre afirma que "estamos abandonados" por el "ayuntamiento", desde "el gobierno a la oposición", para "¿esto pagamos impuestos?", pregunta, para asegurar que "si esto hubiera ocurrido en la avenida o Parc Central ya estaría solucionado". Desde el ejecutivo defienden que a esta persona se le buscó una alternativa habitacional en la que ahora reside y que ha cobrado las ayudas ofertadas a los afectados por la tragedia. Javier también apunta a la Policía: "no ha hecho nada".