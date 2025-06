Torrent reclama al Gobierno la suspensión de las reglas fiscales para los pueblos de la dana

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha exigido públicamente al Gobierno de España la suspensión inmediata de las reglas fiscales para los municipios afectados por la dana una medida que considera “urgente, imprescindible y de justicia” con el fin de poder "afrontar con eficacia los ingentes gastos derivados de la reconstrucción de infraestructuras públicas, servicios esenciales y la atención directa a los damnificados y para poder ejecutar con eficacia los proyectos de reconstrucción tras una de las peores catástrofes sufridas por la Comunitat Valenciana en los últimos años".

La reclamación de la dirigente torrentina se produce ante la "asfixia legal y financiera" a la que están sometidas las administraciones locales. “Estamos ante una situación excepcional que requiere respuestas excepcionales. No se puede castigar fiscalmente a los ayuntamientos por emplear todos sus recursos en reconstruir la vida de sus vecinos. Las reglas fiscales no pueden ser una losa que impida reparar puentes, caminos, viviendas y servicios básicos”, ha señalado Folgado con rotundidad.

Folgado ha exigido al gobierno que autorice de manera urgente una flexibilización del marco presupuestario y de estabilidad, tal y como ha sucedido en otras ocasiones ante catástrofes de gran impacto. “Los ayuntamientos no podemos estar atados de pies y manos mientras nuestros vecinos esperan soluciones, viviendas, calles seguras y servicios en funcionamiento. Nos exigen actuar, pero no nos permiten utilizar todos los recursos disponibles para hacerlo”, ha señalado la alcaldesa.

La ciudad ha respondido con prontitud, movilizando todos los medios municipales y solicitando ayudas a todas las administraciones, pero la magnitud de la emergencia exige una mayor autonomía financiera para poder seguir actuando sin poner en peligro el equilibrio económico del consistorio.

En este sentido, Folgado ha reivindicado que “la suspensión de las reglas fiscales no puede ser un tabú cuando se trata de proteger vidas y reconstruir pueblos. Ya se suspendieron tras la pandemia del COVID-19. Hoy, la catástrofe que ha arrasado viviendas, negocios, instalaciones municipales y redes públicas justifica plenamente esta medida de excepción.”

Asimismo, la alcaldesa ha advertido de que "no se puede exigir a los municipios que financien con recursos propios actuaciones urgentes sin facilitarles las herramientas necesarias para ello. Hay ayuntamientos como el de Torrent que han demostrado una gestión rigurosa, sin déficit estructural, con estabilidad y responsabilidad. Lo mínimo que se nos debe permitir es utilizar nuestro superávit y remanentes sin las limitaciones de la regla de gasto. Esta no puede imponerse en contextos extraordinarios que requieren soluciones excepcionales.” Folgado ha subrayado que la recuperación será larga y costosa, y que no puede recaer exclusivamente sobre los hombros de los ayuntamientos. “Las entidades locales somos la primera línea de atención a la ciudadanía. No pedimos privilegios, pedimos justicia fiscal ante una catástrofe. Pedimos que nos dejen actuar con responsabilidad y con los recursos que ya tenemos, sin que el corsé normativo de la regla de gasto limite la respuesta que nuestros vecinos merecen.”

Liderazgo municipal

La alcaldesa de Torrent ha reivindicado el papel protagonista de los ayuntamientos en la reconstrucción, destacando que “ninguna otra administración conoce mejor el terreno, las necesidades reales ni tiene un compromiso más directo con los afectados”. Ha defendido que los municipios no pueden ser meros ejecutores pasivos de planes superiores, sino líderes activos en la coordinación interadministrativa, como ya está ocurriendo en Torrent con entidades como la Generalitat o la Diputación. “Somos los que más interés tenemos en que se hagan las cosas bien y rápido. No podemos permitirnos quedarnos en la retaguardia”. “Le pido al presidente Sánchez que se coloque del lado de los ayuntamientos, que somos la administración más cercana, la que sostiene el día a día de la reconstrucción. Que no nos penalice por cumplir. Que no retrase más lo que ya hemos demostrado que es urgente. Y que dé a los municipios las herramientas para reconstruir con dignidad, eficacia y esperanza.”