Un metge oblidat a Torrent

La pràctica i investigació mèdica ha comptat, al llarg de la seua història, amb professionals molt destacats que han treballat a terres valencianes, el nom d’alguns dels quals formen part del llistat dels nostres carrers. No obstant això, n’hi ha un que, malgrat els seus nombrosos mèrits, resulta poc coneguda la seua biografia. Aquest és el cas d’Arturo Cubells Blasco (1870-1925), que va ser un eminent metge valencià que va residir a Torrent i que va estar en actiu entre l’última dècada del segle XIX i les tres primeres del XX.

Nascut a València, on va viure inicialment durant la seua infància i joventut, tal com consta al seu arxiu històric municipal, era el segon fill de sis germans del matrimoni format pel lletrat de l’Administració de Justícia del jutjat del districte del Mercat d’aquella ciutat, Manuel Cubells Blesa (1838-1890), i de Vicenta Blasco Blesa (ca.1846-1878).

Retrat del doctor Arturo Cubells Blasco. / LA CORRESPONDENCIA DE VALENCIA.

L’origen de la forta vinculació d’Arturo Cubells a Torrent es troba en el fet que el seu avi matern era Pedro Blasco Sánchez, registrador de la propietat destinat a la localitat entre 1861 i 1881. Per aquest motiu els seus pares es van casar a la població el 1868 i son tio patern, José Cubells Blesa (1835-1904), seguint la tradició familiar, va arribar a ser funcionari de Justícia del jutjat de primera instància ubicat al municipi, des del 1879 fins a la seua mort.

Sanitat de l'exèrcit destinat a Cuba

Per la seua part el doctor Cubells, com arreplega la premsa de l’època, una vegada es va titular a la Facultat de Medicina de València, el juny del 1893, al cap de poc va iniciar la seua singladura en la professió en el cos de sanitat de l’exèrcit. D’aquesta manera, dos anys més tard es va graduar com a doctor sent destinat a Cuba, aleshores ja en conflicte per la seua independència, d’on va retornar el 1896. Una vegada ací es va llicenciar com a militar, pel seu deficient estat de salut, va passar a residir a Torrent on prèviament s’havien traslladat les seues germanes i el seu germà.

És per això que, el 1897, es va casar a la parròquia de l’Assumpció de la població amb la seua cosina segona Consuelo Vázquez Ramo (Torrent, 1872-1936), d’una família influent de la localitat. En eixe període va passar a exercir com a metge dos anys a Vinalesa i deu a la consulta que va establir a la plaça Major de Torrent. En aquest darrer municipi va continuar vivint durant la primera dècada del segle XX, època en què va ser nomenat subdelegat de Medicina de districte. En el cas del seu germà Enrique, va arribar a ser regidor de l’Ajuntament de Torrent, entre gener 1907 i juny del 1910, i va ser nomenat jutge municipal suplent el juny del 1931, ja durant la Segona República.

En la seua etapa torrentina, Arturo Cubells Blasco va publicar, concretament el 1903, un manual de referència per als estudis dels aleshores Practicants de Medicina i Cirurgia que es va reeditar en diverses ocasions al llarg de la primera meitat de la passada centúria. A més, aquest facultatiu va ser també autor de nombrosos articles i va participar, almenys, en vuit obres traduïdes del francés sobre temes mèdics. Una part important d’aquestes van vore la llum durant el temps en el qual va tindre la seua consulta a aquest municipi de l'Horta Sud.

Fill predilecte de Torrent

A partir de la segona dècada del segle XX tenim constància, per les cròniques periodístiques i els butlletins oficials de l’època, que ja exercia com inspector provincial de sanitat a les demarcacions de Toledo i Albacete. I, en últim lloc, des del novembre del 1921, va ocupar aquest càrrec a la de València, establint de nou la seua residència a la seua capital, fins a la seua mort quatre anys més tard de febra tifoidal.

A conseqüència de la seua destacada trajectòria professional, tal com consta a l’Arxiu Històric Municipal de Torrent, va ser nomenat fill predilecte de Torrent i, poc temps després de la seua pèrdua, el consistori d’aquesta localitat va aprovar el setembre del 1925 la retolació de l’aleshores carrer Nou amb el seu nom. Malauradament, aquesta es va retirar per acord plenari d’abril del 1939 en favor de l’actual de Reis Catòlics, al principi de la postguerra franquista, juntament amb la de moltes altres vies urbanes de la població.

A més a més, pocs mesos abans de la Guerra Civil, ja durant l’alcaldia del republicà Salvador Fernández Ros (Torrent, ca.1873-1939), es va plantejar promoure un monument en homenatge a la seua memòria en l’avinguda al Vedat, coincidint amb les obres d’urbanització d’aquesta via. Aquest monòlit, dissenyat per l’aleshores jove escultor Vicent Pallardó Latorre (València, 1916-Torrent, 2004), no es va arribar a materialitzar per les limitacions pressupostàries municipals i la situació econòmica que van patir les seues veïnes i veïns durant la contesa, ja que inicialment es pensava sufragar conjuntament pel consistori i per subscripció popular.

En definitiva, un prestigiós doctor molt vinculat a Torrent, on es va celebrar el seu funeral amb la presència de destacades autoritats i entitats obreres i on es troba soterrat al seu cementeri. És per això que, coincidint que el pròxim mes de juliol es compleix el centenari de la seua mort, veiem adient que se li faça algun tipus d’homenatge permanent a la seua memòria, com poguera ser que es restablira el nom del carrer va tindre a la nostra ciutat.