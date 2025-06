Vuelco en la alcaldía de Massamagrell: el PSPV consigue la vara de mando

Sorpresa e indignación a partes iguales en el pleno de investidura de Massamagrell. El que estaba previsto como el mejor día para Juan Zamorano, líder de Veïns y que se iba a convertir en el primer alcalde dirigiendo un partido independiente municipalista, ha acabado siendo el más triste. El único candidato de Vox, José Manuel Palanca, que ha formado parte dos años del gobierno con Veïns y con PP, no ha votado a favor de Juan Zamorano, dejando su candidatura solo con ocho votos a favor frente a los nueve necesarios para erigirse alcalde.

Según el reglamento, si el candidato no es votado por la mayoría del pleno, saldrá elegido el candidato que haya sido más votado en las elecciones, en esta ocasión, Paco Gómez, del PSPV, con seis concejales. Gómez, tomo la vara de mando, incrédulo, "sin discurso preparado, y sin la presencia de mi familia porque esto no tenía que pasar". Eso sí, tenido la mano a Juan Zamorano para hablar e intentar formar un gobierno de mayoría.

El favorito entre lágrimas

Zamorano, el gran damnificado, no pudo contener las lágrimas, y en su discurso defendió que si moral le impedía aceptar las condiciones de Vox, "que lo primero que pidió es subirse el sueldo y asumir concejalías del PP, pero además una serie de cosas que tuve que consultar con el secretario y no recibieron el visto bueno, porque no se podían tolerar. Me voy, pero con la conciencia tranquila de no haber pactado lo que ese señor quería".

Zamorano de Veïns per Massamagrell entre lágrima. / Eduardo Ripoll

Bajo gritos de vendido o Judas -desde su propio partido una militante se quitó su pulsera de Vox y se la tiró- Palanca explicó que los pactos no son de palabra, sino firmados, y que el no tenía nada encima de la mesa. Una vez acabado el pleno, ante las preguntas de por qué había decidido no apoyar a Zamorano, no quiso contestar. "Mi partido ya ha mandado un comunicado y me remito a él".

Alcaldesa popular

Pilar Peris, alcaldesa hasta hace unos días de Massamagrell por el PP, solo tuvo palabras de elogio para Zamorano, al que considera el mejor sucesor. La vicepresidenta de la diputación, Natàlia Enguix, visiblemente enfadada, aseguró que va a dirigirse a la dirección de región de Vox para pedir explicaciones. "Esto no se puede tolerar, es una vergüenza.. No hemos cedido a su chantaje que no solo era por dinero, sino que atentaba a los derechos ya que quería tocar áreas como la memoria democrática o la igualdad. Hay un pacto firmado, no tiene palabra, y aquí no se siguen directrices y esto va a tener consecuencias", señaló, a la vez que reveló que desde Vox región se han limitado a informar a Madrid. "Que las decisiones de un pueblo se tomen desde Madrid ya te indica la clase de partido que es.

Nuevo escenario político

El nuevo alcalde, Paco Gómez, que ya lo fue en la legislatura pasada, aseguró que ahora le toca a él tender puentes. "Somos seis concejales y sabemos que un gobierno estable es el que tiene la mayoría. Abriremos ahora la negociación con el resto de partidos", señaló aunque sin plena confianza. "Sabemos que en política todo puede pasar y no sé cuanto tiempo tendré la vara de mando", dejando entender que aún se podría llegar a un acuerdo entre PP, Veïns y Vox aunque parece improbable tras el cruce de acusaciones en el pleno.

Parece que el pacto entre PSPV y Compromís es sencillo, ya gobernaron juntos el mandato anterior, pero aún les faltaría un edil para obtener la mayoría, por eso tendió la mano a Juan Zamorano. "Séque has trabajado por tu pueblo y yo te doy la oportunidad de seguir haciéndolo", concluyó.

Un pacto complejo

Veïns fue desde el principio la pieza clave tras las elecciones municipales de mayo de 2023, que dejó el resultado electoral: PSOE (6, pero el más votado), PP (6), Compromís (2), Veïns per Massamagrell (2) y Vox (1). La mayoría está en nueve concejales, con lo que el apoyo de los independientes a cualquiera de las dos facciones era decisiva. Tras los dos primeros años de alcaldía del PP, el pacto establecía que la vara de mando pasaba al candidato de Veïns per Massamagrell, aunque Vox no ha votado a favor de este. Con ese fin, dimitió el pasado 6 de junio la popular Pilar Peris.