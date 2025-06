"En enero Vox me propuso hacer una moción de censura que rechacé y trasladé a PP y Veïns"

¿Se ha hecho ya a la idea de que es alcalde de Massamagrell?

Estamos en ello. No tengo ni la clave del correo, ni la firma autorizada, porque la alcaldesa cuando dimitió como es lógico se lo pasó a Juan Zamorano que era el que iba a ser alcalde según marcaba el pacto. Y encima el primer día me topo con una rueda de prensa del edil de Vox, diciendo que si hay un alcalde socialista es porque Veïns lo ha querido, se le olvida que estamos aquí porque fuimos los más votados en las elecciones.

Exactamente por solo 62 votos más…

Ahí se demuestra que cada voto cuenta y es importante, pero el reglamento es el reglamento. Tengo que dejar claro, que se está especulando mucho al respecto, que en ningún momento el PSPV ha estado hablando con Vox para que rompieran el pacto ni que nos hemos reunido con ellos. Es verdad que en enero, y tras un acto con Cáritas, el edil de Vox nos dijo que estaba harto del equipo de gobierno y nos propuso hacer una moción de censura.

¿Y qué le dijo?

Que ni por asomo iba a pactar con Vox. Además, fue una reunión que no escondí. En un encuentro en la Mancomunitat del l’Horta Nord, ya se lo comuniqué tanto al PP como a Veïns.

Pero entonces ya se presagiaba lo que pasó el sábado…

Había mucha rumorología, y claro, en el último pleno Vox votó en contra de todas las propuestas de PP y Veïns, y era evidente la mala relación. Pero claro, en 2023 pactaron cinco minutos antes del pleno de investidura de Pilar Peris, y dábamos por hecho que iba a pasar lo mismo, porque sabíamos que estaban manteniendo constantes conversaciones y nunca pensábamos que permitirían que gobernara la izquierda.

El actual equipo de gobierno de Massamagrell con los seis concejales del PSPV. / A.M.

¿Entonces estaba el gobierno ya roto?

Ha sido dos años de tres gobiernos diferentes, en el que cada partido ha hecho y deshecho lo que ha querido o ha podido, y al final eso es lo que ha acabado pagando la ciudadanía.

Tender puentes

¿Y ahora qué?

Pues ahora justo lo contrario, quiero un gobierno estable. Ahora toca la faena de tender puentes para darle estabilidad a un gobierno progresista, que creo que se puede conseguir.

Solo tenéis seis concejales y se necesitan nueve para esa mayoría de estabilidad ¿Han comenzado las negociaciones con otros partidos?

Con Compromís (2 concejales) está la negociación ya muy avanzada y creo que va a llegar a buen puerto. Nos gustaría que Veïns se sumara a este gobierno para que pudieran continuar con el trabajo que han estado desarrollando durante dos años, ya dijo Juan Zamorano en el pleno que no quería que se perdiera este trabajo y yo le doy la oportunidad de que él lo mantenga dentro del gobierno.

Parece algo difícil después de los elogios que se hicieron en el pleno PP y Veïns.

Eso ya no es cuestión mía, sino de ellos. El saber si quieren seguir trabajando por el pueblo o no. En 2023, para formar Gobierno, como eran ocho con el PP y no tenían mayoría decidieron pactar con el diablo, y ahora han sufrido las consecuencias.

¿Y cómo está siendo la transición?

Yo estoy intentando que sea lo más normal posible. Hoy mismo me han dicho de repente que tenía que entregar unos diplomas de un taller de empoderamiento. Pues he llamado a la concejala del PP para que los entregase ella, porque ha sido ella la que lo ha gestionado. Hayque tene run poco de sentido común.

¿Cómo va a reestructurar las áreas?

Ahora mismo yo asumo todas las áreas hasta que ya se materialicen o no posibles pactos. Lo que sí voy a hacer es nombrar tenientes alcaldes para que me puedan representar, por ejemplo uno de mis concejales ayer fue al besamanos de la Virgen con las fallas, porque yo me quedé en el pueblo. Aunque luego, como es lógico, si entran más partidos en el gobierno habrá cambios también en las tenencias de alcaldía y en la Junta de Gobierno.

Pilar Peris, del PP, dándole la vara de mando a Paco Gómez. / Eduardo Ripoll

¿Se ha puesto un plazo para formar el gobierno definitivo?

Estas dos semanas de junio. En julio ya quiero tener el gobierno formado, porque las fiestas están ahí y el ayuntamiento es una maquinaria que no para. Juan Zamorano me ha pedido unos días porque necesitaba desconectar de lo que ha pasado, pero luego, no muy tarde espero poder hablar con él.

Lo bueno es que tiene los presupuestos ya aprobados.

Ellos aprobaron un presupuesto hace unas semanas, está publicado en el BOP, está en fase de exposición pública, pero creo que la semana que viene ya es efectivo. Lo mismo pasó en las elecciones del 23, que cuando llegaron al gobierno ya los tenían aprobados.

Eduardo Ripoll

¿Y quiere cambiar algo de lo ya previsto por el anterior gobierno?

Pues lo tendremos que analizar, pero es que no me ha dado tiempo. Nada más coger la vara de mando me fui a Portaventura. Me llamó Pilar Bernabé -delegada de Gobierno- y le dije que estaba en una montaña rusa ¡y no se lo creía! Ya el segundo día fui al Corpus y este lunes ha sido el primer día de gestión, que he dedicado a presentarme a los trabajadores y a darme de alta en diferentes accesos, y en definitiva hacer el traslado.

¿Tiene previsto también reunirse con el PP?

Quiero sentarme con Pilar Peris -exalcaldesa- para que me explique algunas de las cosas que llevaban en marcha. Y con el concejal de Fiestas, ya le he pedido que a ver si mantenemos una reunión esta semana y hablamos de las fiestas que están a la vuelta de la esquina, en menos de un mes, porque en teoría en la comisión de la tarde de este lunes se iba a dar cuenta de los actos, que voy a presidir yo, pero me van a preguntar a mí cuando realmente le voy a tener que preguntar yo a la oposición, que son los que tendrían que fiscalizarme. Es todo surrealista.

En el pleno, el PP y Veïns se mostraron predispuestos a colaborar.

Yo espero que así sea. Al final esto es un pueblo, somos personas y queremos lo mejor para nuestros vecinos y vecinas.