El presidente de la gestora del PP de Burjassot estuvo en las listas de un partido municipalista

Antonio Pons, actual presidente de la gestora del PP en Burjassot, aprobada a mediados de marzo por la ejecutiva provincial ante la crisis interna del partido y del grupo municipal (que provocó la dimisión del anterior portavoz y su paso al grupo de no adscritos) se presentó a las elecciones de 2015 con el partido "NPB: Nuestro partido, Burjassot".

Se trata de una formación (que sacó 232 votos) que se define a sí misma como "exclusivamente local, con decisiones propias, sin precedentes políticos y con ideas de cara a satisfacer en primer lugar a nuestros conciudadanos con propuestas reales y sobre todo realizables. Un grupo de ciudadanos de Burjassot sin ideología política marcada y con una meta en común que los votantes confíen en su imparcialidad y sobre todo en la realización de lo que en el programa electoral nos comprometamos".

Con todo, tal como ha podido comprobar este diario, el lema de campaña de ese proceso electoral fue "Porque Burjassot, SÍ PUEDE cambiar". Un mensaje, con unas palabras y con fondo morado que tiene muchas similitudes a la estética de Podemos, entonces en auge.

El lema electoral de NPB, partido por el que se presentó el presidente de la gestora del PP en Burjassot. / L-EMV

"No tenemos nada que ver con Podemos"

Pons, preguntado por esta cuestión, se desmarca totalmente. "No teníamos ni tenemos nada que ver con Podemos. Todo lo contrario. En su momento, algunas de las personas que fueron con Podemos se vinieron a las listas para empezar, pero este es un partido municipalista y que nace con la idea del movimiento "ni PP ni PSPV", para ser una formación que se preocupara únicamente por Burjassot. Necesitaban gente que entendiera de política y me llamaron", explica Pons, afiliado al PP desde 2006.

El actual presidente de la gestora del PP, con el reto por delante de reconfigurar la agrupación de Burjassot (un pueblo donde gobierna con mayoría absoluta el PSPV), se afilió al Partido Popular en 2006, en 2007 formaba parte de la ejecutiva local y en 2011, coincidiendo con elecciones, Antonio Pons se desvinculó de la política activa. Eso sí, siempre afiliado al mismo partido. También cuando se unió a la candidatura NPB para "ayudar a algunos antiguos compañeros del PP que me dijeron que necesitaban gente".

"Yo no entro en guerras del 'tú más'"

Pons se define como una persona de "centro-derecha, dialogante, que busca el bien para su pueblo". "De hecho, me caracterizo por buscar lo mejor para Burjassot, sea quien sea quien lo propone, no porque lo haya dicho el PP está bien y si algo del PSPV es beneficioso para el pueblo, lo apoyo. De hecho, ese fue el inicio del conflicto dentro del PP, que yo no entro en guerras del 'tú más', tenemos que trabajar coordinados para mejorar y si el PSPV propone algo bueno, apoyarlo e intentar trabajar para la próxima vez tener ideas buenas nosotros e ir por delante", explica.

De hecho, Pons resalta que tiene "muy buena relación" con el alcalde de Burjassot, Rafa García, "y me gustaría seguir teniéndola". Para Pons, "allá donde pueda ayudar, me apuntaré, como lo hice con una falla o el Rotary Club".