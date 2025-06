¿Una primera línea de playa reservada a los madrileños?

La creciente 'madrileñofobia' en distintas comunidades españolas va a más. Ya no solo por las actitudes de los turistas, tal como ocurrió el pasado verano en Galicia con la protesta contra los "Fodechinchos", sino por las campañas publicitarias que lanzan de cara al verano.

Una de esas acciones promocionales se puede ver estos días en el metro de Madrid. "Primera línea de playa reservada para madrileños. ¿Difícil de creer?", reza un enorme cartel acompañado de dos hamacas en plena arena, con una zona acotada por cordones rojos, mientras a ambos lados se atiborran sombrillas y toallas.

No cabe duda que el acierto (o no) de una campaña publicitaria (en este caso no concreta a que playa se refiere, pero hablando de madrileños y playa el destino se completa solo) sirve para amortiguar o subir el tono de la madrileñofobia.