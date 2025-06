La alcaldesa de Torrent protesta en Madrid por las medidas fiscales de los ayuntamientos

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha participado este miércoles junto a otros representantes municipales de España en la concentración de alcaldes y alcaldesas convocada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) frente al Congreso de los Diputados para exigir "soluciones urgentes" al gobierno ante la crítica situación financiera que atraviesan los ayuntamientos.

La concentración ha estado presidida por la presidenta de la FEMP, María José García-Pelayo, y ha contado con la participación del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. Entre los alcaldes asistentes han destacado José Luis Martínez-Almeida (Madrid), Natalia Chueca (Zaragoza) y Xavier García Albiol (Badalona), entre otros muchos concejales, como Modesto Martínez, de Alboraia (PP), que han "alzado la voz en defensa del municipalismo".

Así, los presentes "han vuelto a exigir al Gobierno de España una moratoria de tres años para la tasa de residuos, conocida como 'basurazo', que se ha impuesto a todos los municipios por exigencia estatal". Folgado ha insistido en que "esta moratoria debería aplicarse especialmente en los municipios afectados por la dana, como es el caso de Torrent".

"Se lo he pedido personalmente a Sánchez"

"Lo he reclamado por moción aprobada por unanimidad de todos los grupos municipales en Torrent, se lo trasladé personalmente a Pedro Sánchez en la reunión con los alcaldes de los municipios afectados por la dana y se lo he pedido por carta en dos ocasiones. No hemos obtenido respuesta positiva", ha denunciado Folgado.

La alcaldesa de Torrent también ha reclamado la suspensión de las reglas fiscales para los municipios damnificados por catástrofes naturales. “Es incomprensible que el Ayuntamiento no pueda destinar el dinero de los torrentinos en la propia ciudad, y sobre todo, en la reconstrucción. Estas reglas no pueden ser una losa que impida la reparación de puentes, caminos, viviendas, servicios básicos y todo aquello para lo que no llega la ayuda del Estado”, ha afirmado.

Concentración de alcaldes y alcaldesas en Madrid. / L-EMV

Entre las principales reivindicaciones trasladadas hoy por los alcaldes al Ejecutivo figuran:

1. La aprobación urgente de un Real Decreto-ley que garantice la suficiencia y estabilidad financiera de los ayuntamientos, en ausencia de Presupuestos Generales del Estado.

2. La actualización de las entregas a cuenta para 2025 y el abono de las liquidaciones de 2023, cuya demora está generando una pérdida de más de 4.800 millones de euros para las entidades locales.

3. La posibilidad de destinar el superávit municipal a inversiones financieramente sostenibles, como medida para reactivar la economía local.

4. La convocatoria inmediata de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), órgano que no se reúne ordinariamente desde hace tres años, pese a ser clave en la interlocución entre el Gobierno y los municipios.