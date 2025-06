Demora en la atención psicológica infantil en la zona cero

Ser un niño o un adolescente en parte de la zona cero y pedir cita para ser atendido en salud mental es una tarea difícil. Al menos así lo aseguran algunas familias que se han puesto en contacto con este diario al igual que Intersindical, en relación a la demora que existe actualmente en la Unidad de Salud Mental infanto-juvenil de Catarroja, que desde la dana está reubicada en Albal. Esta Unidad atiende a la población infantil de 0 a 14 años del Departamento de Salud València La Fe, procedente de muncipios afectados como Albal, Beniparrell, Catarroja, Massanassa y en menor medida de Alcàsser y Silla, tiene una lista de espera de más de seis meses en psiquiatría y psicología infantil.

Una situación que se ha agravado aún más, con la resolución de los procesos selectivos realizados hace poco más de un mes, que ha provocado que este departamento esté un mes sin psicólogo infantil, por lo que las consultas interdepartamentales se acumulan.

Sanidad, sin embargo, rebaja esa lista de espera en la primera cita en tan solo un mes, y recalca que es menor para niños y niñas de la zona cero afectados por la dana. "Los pacientes de cualquier edad afectados por la dana, tienen una consulta presencial específica por las tardes, en dicho centro ya que desde noviembre hay prolongación de jornada por las tardes de psiquiatría y psicología", señalan.

También informan que en los próximos meses podrá volver la asistencia en salud mental al Centro de Salud de Catarroja, y que está previsto que la semana próxima se incorpore un psicólogo infantil en Albal, y se aumentará la plantilla en octubre. "Se doblará la plantilla, con dos psiquiatras y dos psicólogos infantiles, por lo que habrá dos profesionales de cada categoría", apuntan.

Unos datosque contrastan con lo de Intersindical y las familias de pacientes que aseguran que han puesto reclamaciones en el Servicio de Atención e Información al Paciente (SAIP ) de la Fe sobre la falta de atención en psiquiatría y psicología infantil, entre ellas la de una madre de Catarroja, que se siente impotente ante la imposibilidad de que su hijo, con un transtorno del neurodesarrollo, cuya situación se ha agravado después de las valoraciones iniciales, pueda ser atendido.

"En el ambulatorio de Catarroja, ocho meses después de la dana, siguen sin Unidad de Salud Mental Infantil y Adolescente. Además siguen sin saber cuando estará operativa dicha Unidad, estimando que tal vez en 2 años puedan darnos alguna respuesta a todas aquellas familias que estamos a la espera de una evaluación o tratamiento de nuestros hijos. Cuando tienes un niño con diversidad funcional te pasas la vida luchando por sus derechos y su inclusión en la sociedad. Ante muchas situaciones me he resignado pero estoy cansada de aguantar tantas injusticias", explica esta madre, que asegura que fue la propia médica del centro de salud, la que le dijo que ante la situación de su hija mejor que buscara otra alternativa, en otro centro o en el ámbito privado. "Pero yo quiero ser atendida en mi pueblo, y después de la dana no estamos para poder pagar médicos privados", admite.

Centro de salud mental de Catarroja reubicado en Albal. / L-EMV

En esta unidad mental, que tal y como refleja la propia página de conselleria de Sanidad, está integrada por una pisquiatra, dos psicólogos, una trabajadora social y dos enfermeras, tratan sobre todo patologías como trastornos emocionales de la infancia, trastorno de déficit de atención e hiperactividad, trastornos de conducta, trastornos del neurodesarrollo y trastornos psicóticos. Incluye la atención individualizada por parte de psicología, psiquiatría y trabajo social, así como la atención a las familias de los niños y niñas, para implicar en el proceso de recuperación a través de terapias familiares, asesoramiento y consejo. También realiza un seguimiento psicosocial en los casos que lo requieran, además de realizar semanalmente sesiones de coordinación interna .

Además, según se describe en la página de conselleria, se llevan a cabo coordinaciones trimestrales en cada una de las poblaciones atendidas, en las que participan las y los profesionales de la atención primaria, servicios psicopedagógicos escolares y servicios municipales, como es el caso los Servicios Especializados de Atención a la Familia y la Infancia (SEAFI).

Una atención que no se está cumpliendo como debe. Así lo denuncia Intersindical, quien lamenta la carga de trabajo que tienen los pisquiatras y psicólogos infantiles, que "influye directamente en una atención deficiente en pacientes vulnerables como en este caso son los niños con problemas de salud mental".

Deficiencias que se van subsanando

A la deficiencia en la atención, se une la de las propias instalaciones. Fue también Intersindical quien denunció la nula ventilación del bajo habilitado en Albal tras los destrozos que sufrió el de Catarroja tras la dana, que obligaba a las trabajadoras a ir con mascarilla para no coger infecciones. "Unas deficiencias que se han ido subsanado por parte de conselleria y que permite unas mejores condiciones de trabajo, aunque las instalaciones aún no están cien por cien óptimas".