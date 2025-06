La plantilla del ayuntamiento de Godella protesta por los incumplimientos de los acuerdos

Trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento de Godella se han concentrado esta mañana ante la puerta del consistorio y han hecho un paro de cuarenta minutos para protestar por las condiciones laborales que sufren actualmente.

En primer lugar, denuncian que se han incumplido los acuerdos de la Mesa General de Negociación de llevar al pleno de junio de 2024, la Relación de Puestos de Trabajos, aprobada en la misma mesa. "Estamos a junio de 2025 y este asunto no ha pasado por pleno, no sabemos el motivo", denuncian los sindicatos mayoritarios, UGT-PV Serveis Públics y Comisiones Obreras.

Concentración frente al Ayuntamiento de Godella. / A.G.

En segundo lugar, los trabajadores denuncian el incumplimiento de los plazos de estabilización de la plantilla así como que no se están cubriendo las bajas laborales. Una situación que se enmarca en un momento de falta de personal en todos los departamentos. Además, dicen, no se abonan las productividades y en el horizonte no ven la intención de aumentar la plantilla "a pesar de que se ha triplicado el trabajo burocrático y administrativo", lamentan fuentes sindicales.