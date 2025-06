Robert Margaix: “Si hubiera estado yo de alcalde en Compromís en 2020, no hubiera habido moción de censura”

¿Cómo ha afrontado sus primeras horas de alcalde?

Pues acostumbrándome al cambio. El exalcalde Higinio Yuste ya me acaba de pasar unas cosas, y este domingo apoyé la carrera contra el Cáncer y recibí ya la enhorabuena de mucha gente.

¿Siente que cuenta con un apoyo unánime?

Me siento muy querido, tanto por mi partido, como con Massalfassar en Marxa con el que pacté, y por supuesto de la gente que no paró de felicitarme.

Robert Margaix con la vara de mando. / Eduardo Ripoll

La gente de fuera quizá no puede entender como ahora cuenta con el apoyo de Higinio Yuste y de Carles Fontestad, cuando fueron ellos quienes arrebataron la vara de mando a Compromís en 2020. ¿Cómo puede explicar este cambio?

Conmigo de alcalde de Compromís, no hubiera pasado esto. Entiendo que fue un problema personal y no político entre Carles Fontestad y Joan Morant, de cuando estuvieron juntos en el gobierno. Carles que está ahora en el gobierno, siempre ha sido un hombre de izquierdas y valencianista. El apoyo a PP y Ciudadanos creo que fue por el conflicto con Compromís, Higinio piensa igual.

¿Es por eso que aunque fue de número 2 en 2019 en 2023 decidía ser candidato?

Yo creo que Joan Morant también entendió este conflicto personal y decidió dar un paso atrás. Realmente él ya quería que fuera yo alcalde en 2019, pero llevaba un tiempo sin estar en política y pensaba que primero tenía que coger algo de experiencia y por eso fui de número dos.

¿Cómo empezó en política?

Pues en 2003 ya fui en la lista, que en aquel entonces, era Bloc. Aquí a nivel local el partido no tenía movimiento y a través de un exconcejal de Rafelbunyol, Enric Carbonell, relanzarlo con gente joven como yo y veteranos como Carles Fontestad. Sacamos un concejal, pero decidí apartarme un tiempo de la política.

¿Qué opina su familia de que sea alcalde?

Pues resulta que toda mi familia es del PSPV, incluso un tío mío fue teniente alcalde socialista y cuando en el 2.000 me afilié al Bloc para relanzar el partido no lo entendieron, decían que se iba a dividir el voto de la izquierda, y tuvimos nuestros más y nuestros menos. Pero están muy orgullosos, toda mi familia , hemos nacido aquí y es nuestro pueblo.

¿Qué clase de alcalde quiere ser?

Pues yo quiero ser un alcalde para todos y estar a la altura de la expectativa y de lo que la gente espera de que representemos al pueblo. A hora sí, aprovecho para decir que los actos con la Iglesia no los comparto. Sí que lo respeto, pero no los comparto porque ya tuve varias polémicas por no ir a las procesiones. Igual que yo comprendo a la gente que le gusta ir, espero que comprendan que a mí no me gusta y yo vería que estoy engañando a todos y me estoy engañando a mí mismo.

Robert Margaix prometió el cargo, no lo juró, siguiendo sus convicciones ideológicas. / Eduardo Ripoll

¿Pero eso supondrá algún problema, porque asumirán el área de fiestas en agosto?

Ninguna. Hasta ahora tanto Higinio como Natacha, la otra concejala, han asistido a los actos, y si a ellos les gusta y quieren ir en representación del ayuntamiento no hay problema. Las personas están por encima de las siglas.

¿Vamos a ver un gobierno de cambio o continuista?

De continuidad. Yo creo que hasta el momento hemos demostrado la solidez del equipo. La gente está contenta del funcionamiento del pueblo. De cierta manera incidiremos un poco más en el tema de del uso del valenciano, en el tema de la cultura popular, que si nos diferencia un poco más como Compromís del resto.

Apoyo de Compromís. / L-EMV

En el pleno ya anunció que las esperadas obras del colegio comenzarán en verano del 26, ¿alguna que otra inversión importante?

En ese sentido vamos a hacer un convenio con un solar cerca del polideportivo para poder poner los barracones para seguir las clases durante las obras y que puedan usarlas instalaciones del polideportivo para el patio y sus actividades extraescolares. Aparte, terminaremos el carril bici hasta la playa, tenemos en mente hacer una pequeña reforma en el bar del Centro Cívico. También ejecutar la sobras del jardín de la Estación, proyecto ya aprobado por Conselleria y terminar de concretar la Comunidad Energético Local.

¿Podrá contar con el apoyo de la oposición para todas esas inversiones? De momento el PP no votó en contra de su candidatura, todo un cambio frente a la crispación de inicio de legislatura.

Yo creo que esa crispación también se debía a motivos personales entre Higinio Yuste y el portavoz del PP, Álvaro Montañés, porque ellos habían pactado en la legislatura anterior. No me esperaba su abstención, pero eso significa que apoyan la decisión del pueblo que nos votó por mayoría y respetan el pacto. Quitando las discrepancias políticas, que puede haber en los plenos y en algunas cosillas que no estamos del todo de acuerdo, yo creo que al final han visto que hay un respeto institucional y somos un pueblo pequeñito, todos nos conocemos y al final las familias también. No hay razón para haber malos rollos entre nosotros.