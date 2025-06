Llega el Jazz Panorama a los jardines de l’Hort de Trénor de Torrent

El festival Jazz Panorama regresa un año más a los Jardines de l’Hort de Trénor de Torrent. Del 17 al 19 de julio podremos disfrutar de tres magníficos conciertos en un entorno que sigue siendo el preferido por un gran número de amantes del jazz para disfrutar de la música durante las noches de verano.

La inauguración del festival correrá a cargo del pianista cubano Iván “Melón” Lewis. Considerado como uno de los músicos más influyentes de su generación, es además compositor y productor musical. A lo largo de su carrera ha actuado en importantes festivales de jazz alrededor del mundo, compartiendo escenario con leyendas como Bebo y Chucho Valdés, Mulgrew Miller, Bill Mobley, John Hicks, Gonzalo Rubalcaba y Wynton Marsalis, entre otros. "Melón" es un habitual en algunos de los festivales y salas de jazz más prestigiosos del mundo. Tiene en su haber seis discos publicados, cinco nominaciones en los Latin GRAMMY y es ganador del Latin GRAMMY® al Mejor Álbum de Jazz Latino en 2021, por “Voyager”. Tomando como punto de referencia sus raíces cubanas, llega al Jazz Panorama con su trío (Gastón Joya al contrabajo y Georvis Pico a la batería), uno de los proyectos más sólidos y originales del panorama jazzístico actual. Enmarcados en una línea fresca y contemporánea que, a su vez, bebe del legado heredado de los grandes maestros como Ernesto Lecuona, Bola de Nieve, Bebo Valdés o Chucho Valdés, la agrupación sorprende con un repertorio compuesto en su mayoría por obras originales en las que destaca una evidente predilección por el lirismo, un elegante mimo al sonido y una depurada técnica en cada uno de los integrantes. El concierto será el jueves 17 de julio a las 22h.

Iván Melón Lewis. / A.T.

Desde que Michael Jackson la escogiera para cantar a dúo “I Just Can’t Stop Loving You” en su gira de 2009, la carrera de la cantante, compositora y música estadounidense Judith Hill ha experimentado un continuo ascenso que la ha llevado a ser una artista admirada en la industria musical. En 2013 protagonizó la película “A veinte pasos de la fama” y ganó un Grammy por su aportación a su banda sonora. En ese mismo año teloneó a Josh Groban y, en 2014, a John Legend. Hizo coros para algunos de los músicos más legendarios de la historia (Carole King, Rod Stewart, Greg Allman). En 2015 grabó su primer disco, “Back in time” con Prince, quien se convirtió en su mentor. Por algo siempre admiró al genio de Minneapolis, así como a Curtis Mayfield o Sly and the Family Stone. Todo en la carrera de esta mujer, nacida en Los Ángeles en 1984, estaba encaminado a que acabara siendo una estrella. Y así ha sido, merced a cinco álbumes donde exhibe su poderosa voz, su habilidad con varios instrumentos y su versatilidad en géneros como el soul, R&B, funk y Jazz y rock, con influencias del gospel y del blues. El último de ellos, “Letters >From a Black Widow” (2024), es otra muestra de oficio y perseverancia. Tendremos la ocasión de comprobarlo el viernes 18 de julio a las 22 h.

Mar Vilaseca. / A.T.

La clausura del festival viene de la mano de la cantante, pianista y compositora Mar Vilaseca. Mar recibió formación clásica en piano y armonía tradicional en el Conservatorio del Liceo y estudió Canto Jazz en la ESMUC. Después se mudó a Nueva York para estudiar su Master en Interpretación Canto Jazz en The Juilliard School, con los profesores Wynton Marsalis, Carla Cook, Elio Villafranca, Kenny Washington y Donald Vega, entre otros, y desde entonces, desarrolla su carrera en Estados Unidos. Aquí llega con su proyecto Mar Vilaseca Quintet, una formación que ofrece una fusión única de jazz, boleros y música latina. Mar presenta este concierto acompañada de su padre, el reconocido pianista Jaume Vilaseca, Esteve Pi en la batería, y dos destacados talentos de la escena neoyorquina: Tony Glausi y Russell Hall. El espectáculo ofrecerá un repertorio cautivador que conecta el jazz con el bolero, incluyendo temas de "Bebop & Boleros", un proyecto conjunto de Mar y Tony Glausi que debutó en el Birdland Jazz Club de Nueva York en 2023 y ha sido presentado en diversas ocasiones en la ciudad. El concierto será el sábado 19 de julio a las 22h.

Entradas a la venta en:

· www.auditoritorrent.com

· taquilla de l’Auditori (jueves de 17 a 20h y viernes de 11 a 13h)

· taquilla de l’Hort de Trénor (desde 1h antes de cada concierto)