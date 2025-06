El PP de Paiporta tacha de "opacos" los cambios presupuestarios del gobierno tras la dana

El grupo municipal del Partido Popular en Paiporta ha tachado de "opaca" la modificación presupuestaria presentada por el equipo de gobierno del PSPV de Paiporta. El PP se refiere a una modificación de crédito por un importe total de 5.152.930,81 euros. De esa cantidad, el equipo de gobierno incluía 635.697 euros como "supuestas" subvenciones a asociaciones, aunque 242.697 euros correspondían en realidad a una expropiación, por lo que la partida real para asociaciones era de 393.000 euros.

Desde el PP se denuncia la falta de transparencia y documentación en gran parte del expediente, así como la ausencia de criterios claros para algunas gratificaciones y un incremento presupuestario para la empresa pública ESPAI sin detalle suficiente. Además, se reclama una justificación detallada de los gastos abonados en relación con la dana.

En este sentido, el PP clama que se amplíe la partida para asociaciones y se pueda votar de manera independiente. Así, el Grupo Popular propone desligar la partida de ayudas a asociaciones del resto de la modificación presupuestaria y aumentarla en 58.000 euros, que quedarían distribuidos de la siguiente manera: 52.000 euros más para las numerosas entidades deportivas y deportistas individuales del municipio y 6.000 euros para las asociaciones taurinas, que "siguen siendo discriminadas respecto al resto desde el inicio de los gobiernos de izquierdas en Paiporta".

"No se puede gastar dinero público sin justificación"

Chelo Lisarde, portavoz popular, ha sido contundente: "Consideramos que se nos está pidiendo un cheque en blanco. Sabemos que es un año difícil y hay que arrimar el hombro, pero el equipo de gobierno no puede gastar el dinero público sin justificación. No tendríamos problema en apoyar algunas partidas si se presentan por separado, pero no vamos a aprobar un paquete opaco de más de cinco millones de euros.”

Los populares lamentan que el gobierno local "esté utilizando las subvenciones a asociaciones como forma de presión política, intentando responsabilizar al PP de su posible no concesión". "Están usando el tema de las asociaciones para hacer chantaje. Lo hacen para poder decir que por culpa del PP no se han dado ayudas. Que no nos pidan un acto de fe", ha añadido Lisarde.