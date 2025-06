El decálogo de Torrent para la reconstrucción

Torrent ha puesto sobre las mesa las líneas maestras que componen la hoja de ruta de la reconstrucción de los devastadores efectos de la dana del pasado 29 de octubre. Y lo ha hecho en una reunión entre la alcaldesa Amparo Folgado, el concejal del Área de Urbanismo y Medio Ambiente, José Gozalvo y el equipo técnico municipal. El objetivo es consolidar y acelerar las actuaciones que se están desarrollando, así como las que se ejecutarán próximament con cargo a los fondos estatales de 114 millones de euros concedidos por el Gobierno central. En este sentido, los técnicos han matizado que dicha cantidad debe estar completamente comprometida y justificadas antes de febrero de 2026, auqneu cabe la opción de solicitar una prórroga.

El encuentro, en el que se ha combinado la visión política con la realidad técnica y operativa, ha servido para concluir que la meta no será únicamente "reparar lo destruido, sino transformar el modelo de ciudad en base a criterios de seguridad, sostenibilidad, accesibilidad y resiliencia". Así, durante la sesión de trabajo, se abordó la coordinación entre las obras ya ejecutadas, las actualmente en marcha y las que se encuentran en fase de licitación o redacción técnica. La complejidad de la planificación se centra en asegurar la eficiencia en el uso de los recursos, el cumplimiento de los plazos y la seguridad de las infraestructuras críticas de la ciudad.

Así, la planificación de Torrent pivota sobre ocho grandes áreas:

Estabilización de laderas y protección del barranco del Poyo: Esta intervención comprende la consolidación de taludes mediante escolleras y muros verticales en zonas clave donde se produjeron graves desprendimientos, especialmente en áreas urbanas densamente pobladas y en infraestructuras vitales. Las obras incluyen demolición de viviendas en estado de ruina, construcción de nuevos viales y zonas verdes de contención, y recuperación paisajística del entorno. Reconstrucción y mejora de infraestructuras urbanas: Se han incluido actuaciones en la calle barranc de l’Horteta, Maestro Fortea y Lliria, donde se elevan cotas para prevenir futuras inundaciones. La actuación busca también integrar soluciones de accesibilidad, sostenibilidad y mejora estética. Rehabilitación y refuerzo de puentes: Destaca la intervención en el puente del barranco del Poyo y el puente Teixedors, claves para la conectividad del municipio. En ambos casos, se han reforzado las zapatas, sustituido elementos estructurales dañados y protegido estribos. En el caso del puente Teixedors, se han detectado importantes deficiencias estructurales. Pavimentación y mejora del viario del polígono industrial Mas del Jutge: Las carreteras y calles utilizadas como vía de emergencia durante la DANA han sufrido deterioros significativos. Se intervendrá con fresado y reposición estructural del firme para garantizar la durabilidad de las vías. Se contempla también la mejora de la accesibilidad, instalación de pasos de peatones y adecuación de aceras. Reconstrucción y estabilización del barranco de la Horteta y caminos rurales: Se han reservado 4 millones para recuperar caminos rurales, barrancos y calles perimetrales. Se coordinará con otras administraciones para actuar sobre caminos ya gestionados por la Consellería de Agricultura, lo que permitirá liberar fondos para nuevas intervenciones.6. Regeneración del área industrial Xenillet y calle Tonellet: Se ha diseñado una actuación integral en esta zona con muros de contención, urbanización, renovación de colectores y previsión de zonas verdes. Planificación futura de una doble conexión estratégica y actuaciones complementarias: Se plantea a medio plazo la construcción de un nuevo puente y bypass en la zona industrial, con vocación de garantizar la conectividad en caso de emergencias. Esta intervención se considera prioritaria si se liberan remanentes presupuestarios. Renovación Colector Norte: Uno de los elementos más complejos del proyecto es la renovación del colector norte del polígono, vital para la evacuación de aguas residuales, cuya demolición y reconstrucción resulta vital para el saneamiento integral del polígono. Este deberá coordinarse con una segunda obra financiada por la empresa concesionaria de aguas, actualmente en fase de revisión estatal.

Zonas verdes en espacios degradados

En la reunión también se ha valorado la posibilidad de transformar antiguas zonas industriales degradadas en nuevos espacios verdes, parques lineales o áreas de amortiguación fluvial. Se pretende combinar seguridad hidráulica con regeneración urbana y calidad ambiental. Además, se ha planteado la oportunidad de incorporar soluciones de eficiencia energética, como la instalación de paneles solares en equipamientos municipales, y materiales sostenibles en la urbanización.

Por otro lado, los intervinientas han llegado coincidido en la "importancia" y "necesidad" de implicar a otras administraciones públicas. "Hay tramos que, por estar en suelo privado o fuera del ámbito directo del Ayuntamiento, no pueden ser intervenidos con estos fondos. En estos casos, el consistorio se compromete a trasladar los proyectos a la Generalitat y a la Confederación para que los asuman o bien permitan su ejecución con financiación adicional", afirman desde el consistorio. “No vamos a renunciar a ninguna mejora necesaria para Torrent. Si otras administraciones no asumen su responsabilidad, lucharemos por obtener más fondos para actuar nosotros mismos”, afirmó la alcaldesa.

En este sentido, han apuntado a la coordinación con la Confederación Hidrográfica del Júcar, "ya que muchas actuaciones afectan a cauces fluviales y zonas inundables y es necesaria la obtención de autorización previa de la CHJ para la mayoría de las intervenciones previstas. El equipo técnico municipal ya ha iniciado la redacción y diseño por tramos de planos y memorias valoradas, que se enviarán a la Confederación para su evaluación y autorización".

Folgado: "Un Torrent fuerte, moderno y seguro"

La alcaldesa subrayó la importancia de trabajar en paralelo: “Vamos a lanzar los proyectos con la máxima celeridad, pero cumpliendo escrupulosamente los criterios exigidos por la Confederación. No podemos esperar ni permitirnos más retrasos. Cada autorización ganada a tiempo nos permite actuar con rapidez y cada día que ahorramos en burocracia es un día ganado y cuenta para la seguridad y bienestar de nuestros vecinos.No se trata solo de reconstruir lo que destruyó la Dana. Cada euro invertido debe servir para rediseñar y hacer de Torrent una ciudad más fuerte, más moderna, más viva, más segura y preparada para afrontar el futuro. Torrent se está convirtiendo en un referente de resiliencia urbana y planificación inteligente”, ha concluido la alcaldesa.