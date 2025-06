Veïns de Massamagrell se mantendrá en la oposición y renuncia a hacer más pactos

Veïns de Massamagrell, pese a que su candidato Juan Zamorano no salió elegido como alcalde el sábado pasado tras la traición de Vox al pacto de gobierno de 2023, sigue teniendo la llave para un gobierno estable y de mayoría. Hay dos opciones sobre la mesa, la del actual alcalde, Paco Gómez, del PSPV que le tendió la mano públicamente para que pactara con ellos y presumiblemente con Compromís, con los que pronto espera llegar a un acuerdo; o volver a editar el pacto con PP y Vox y hacer una moción de censura para recuperar la alcaldía.

A las dos opciones, este partido municipalista ha dicho que no: “Aunque es una decisión de momento personal que he tomado yo con la dirección del partido, este viernes en asamblea local debe ser ratificada, aunque casi al cien por cien puedo asegurar que estarán de acuerdo y nos mantendremos en la oposición”, señala Juan Zamorano, en gran damnificado en esta historia.

“Después de haber tenido un pacto de gobierno con el PP, que respetó el turno de alcaldía incluso dimitió Pilar Peris, no podemos irnos ahora con el PSPV, nosotros si que somos un partido de palabra, no como Vox. Luego en 2027 ya veremos la representación que tenemos y hacia donde vamos”, señala Juan, quien fue culpado directamente por el edil voxista, José Palanca, de darle la vara de mando al PSPV.

“Está buscando justificaciones a lo que ha hecho, porque aquí había un pacto que él ha incumplido y ha presentado otro. Un día antes, el viernes, vino a negociar con un representante de Vox en Les Corts y salimos de allí convencidos de que apoyaría mi candidatura, porque desde el partido le dijeron que tenía que cumplir el pacto , porque de la misma forma podríamos nosotros incumplir el que él proponía ahora. Pero algo pasó para que luego no me votara en la investidura” .

Zamorano, afirma, que hay cosas que no entiende: “Me llegó a decir que se votaría a sí mismo en el pleno de investidura, lo que le daría la vara de mando al PSPV el sábado, pero que luego el lunes presentáramos una moción de censura pactando de nuevo. Algo de locos, yo le dije que conmigo no contara para eso, que las cosas no se hacen así”.

Eduardo Ripoll

Algo que contrasta con las declaraciones de José Palanca precisamente ese lunes en una rueda de prensa, donde afirmó que tenía claro que la intención de Veïns era echar a Vox del gobierno una vez nombrado alcalde. “Si fuera así, hubiera firmado el documento que él presentó y así hoy sería alcalde. Aquí al único que querían echar era a mí, que intentó hacer una moción de censura en enero con PSPV y Compromís, que digo yo que algo debería decirle el partido al respecto sobre querer pactar con la izquierda”, señala.

Veïns presume de no ser ni de izquierda sin de derechas, “llevamos 10 años, yo siete de concejal y siempre hemos trabajado por el bien del pueblo”, es por eso que afirma que no tendrá ningún problema en votar propuestas que lleguen del PSPV y de Compromís si acaban pactando. “Ya lo hacíamos antes y lo seguiremos haciendo si es bueno para Massamagrell, y por supuesto desde la oposición haremos nuestro trabajo de fiscalización para que se cumplan todos los proyectos que iniciamos desde el gobierno”, señala.

Obligar a llibrets de falla en "su valenciano"

Es por eso que asegura que no podía tolerar algunas de las propuestas presentadas por Vox como condición para apoyar su candidatura. “Quería algunas concejalías del PP que le dije que eso había que negociarlo, igual que otras propuestas económicas que desde Intervención me dijeron que eso requerían informes, o algo que vulnera los derechos como cambiar violencia de género por violencia doméstica, o hacer que a las fallas se les obligue a escribir el llibret en el valenciano que él quería o no poner banderas no oficiales”, en relación al valenciano de lo Rat Penat, ya que Vox ya pidió en Les Corts que se homologuen los títulos de este valenciano no oficial.

Para Zamorano, lo importante, es que puede seguir caminando por Massamagrell "con la cabeza alta y la conciencia tranquila, porque sé que he hecho lo correcto".