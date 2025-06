Cuenta atrás para la apertura total del parque comercial de Alfafar

A falta de una semana de cumplirse ocho meses de la riada que arrasó l'Horta el 29 de octubre, se ha avanzado en la esperada normalidad en algunos aspectos, pero en otros aún se está muy lejos. Es el caso del sector comercial, uno de los más damnificados.

Uno de los parques comerciales referentes en la comarca es el de Alfafar, y es al que más le está costando retomar la actividad. Otros centros comerciales como Bonaire ya abrió en febrero, y aunque aquí en Alfafar empresas importantes ya retornaron como Ikea, el 9 de diciembre, o Carrefour, que abrió el 25 de febrero. En cambio, Lidl lo hizo este viernes. Tres millones de euros y casi ocho meses ha costado poder reabrir este supermercado que fue objeto de fuertes saqueos en los primeros días tras la dana. Su reapertura, tal y como expresó la compañía, "simboliza el compromiso de la compañía con la recuperación económica de una de las zonas más afectadas por este fenómeno meteorológico".

El alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara, también dio cuenta de la importancia de la reapertura de este supermercado alemán, que no solo significa la venta de productos. "Cada tienda que reabre no solo nos da más opciones, sino que también hace que nuestro pueblo sea más vivo, dinámico y acogedor. "Nuestros comercios hacen que Alfafar sea un lugar donde vecinos, vecinas y visitantes pueden disfrutar y sentirse parte de un municipio fuerte y unido y por ello, queremos animar a emprendedores y comerciantes a seguir confiando en Alfafar. Su esfuerzo es clave para hacer nuestro pueblo más fuerte, próspero y lleno de vida. Gracias por seguir apostando por nuestro pueblo", ha señalado el alcalde.

Lidl invierte unos 3 millones en reconstruir su tienda de Alfafar tras la dana / LIDL

Y en ese objetivo de reforzar al municipio y su área comercial queda aún un eslabón clave como es MN4. Su gerente, Antonio Martí, ya empieza a ver la luz al final del túnel, y puede confirmará que ya estará abierto a principios de julio, aunque la fecha concreta se anunciará en breve.

Este sábado ya se produce un paso importante en la reapertura. Santiago Segura ha elegido los cines de este espacio comercial para pre estrenar la quinta película de su saga "Padre no hay más que uno", y lo va a hacer además, en homenaje a los afectados por la dana, con la presencia de colegios de Sedaví, Massanassa, Benetússer y Catarroja afectados, a través de la ONG Educo, que podrán ver en tres sesiones a la vez, a las 12 horas, esta película antes que nadie, pues en el resto de cines se estrena el 26 de junio. También tendrán la oportunidad de fotografiarse con el protagonista de "Torrente" y con una de las niñas que salen en el film, Blanca Ramírez, natural de Oliva, que a partir de las 11.30 horas también pasará por el photocall.

Cientos de bomberos participaron en el drenaje de 80 millones de litros de agua en MN4. / A.P.

Los cines, sin embargo, volverán a cerrar y no será hasta que reabra MN4 cuando retomarán sus sesiones diarias. Pero sin duda la presencia de niños y niñas en este centro volverá a dar vida a un centro gravemente dañado. "Para que os hagáis una idea, este viernes aún estábamos sacando las escaleras mecánicas de los sótanos y no solo el barro, es increíble ver el destrozo que ha causado. La gente no es consciente de lo que ha pasado aquí", apunta el gerente, que afirma que está deseando abrir, aunque solo sea al 50%. "Algunos negocios, sobre todo los de la planta baja que eran los más pequeños han decidido no abrir. Hay que recordar que casi el 40% de las pymes en Alfafar no retornarán porque no han podido hacer frente a las pérdidas económicas y muchos o no han cobrado del Consorcio o lo han hecho con mucho retraso", apunta.

El parking de la dana

MN4 fue uno de los protagonistas involuntario de la dana. En sus instalaciones, muchas familias que se vieron atrapadas allí tras el desbordamiento del barranco, pasaron la noche en las plantas superiores. En la memoria de ese primer mes de la dana una de las imágenes imborrables es el parking subterráneo del MN4. Cientos de bomberos estuvieron días drenando los 80 millones de litros de agua que colapsaron el parking, donde se evacuó a más de 80 personas.