"Por favor, no me entres a robar", el mensaje de vecinos de Alboraia a ladrones

El PP de Alboraia denuncia que la seguridad en el municipio está "cada vez más mermada". La localidad costera, según los populares, "se ha convertido en el gran municipio de la Comunitat Valenciana donde más crecen los delitos en lo que va de año. Con una media de 5,5 delitos al día y un incremento del 31,4 % según el Ministerio del Interior. La inseguridad es ya una realidad innegable", lamentan desde el PP.

Por eso, denuncian la "absoluta dejadez del gobierno municipal formado por PSPV y Compromís, que ha permitido que el municipio entre en una auténtica oleada delictiva sin una estrategia clara de seguridad ciudadana ni refuerzos policiales".

Durante el primer trimestre de 2025, siempre según datos del PP, se han denunciado 498 delitos en Alboraia. El dato sitúa al municipio como el primero en criminalidad creciente entre las localidades de más de 20.000 habitantes en toda la autonomía. Entre los delitos más habituales figuran los hurtos (93), estafas informáticas (63), robos con violencia (12), robos en viviendas y locales (11) y cinco delitos contra la libertad sexual, lo que representa un incremento del 400 % respecto al mismo periodo del año anterior.

Todo esto sucede mientras el ayuntamiento de Alboraia, "sigue sin adoptar medidas para frenar esta crisis", tal como reitera el portavoz del PP, Modesto Martínez. Hasta hace pocas semanas, una única patrulla con dos agentes trataba de cubrir cada noche a más de 26.000 vecinos.

Mensajes de los vecinos a los ladrones

La indignación vecinal ha alcanzado niveles "inéditos", según el PP. En zonas como La Patacona, los propios residentes han colocado carteles en sus coches con mensajes como "Por favor, no me entres a robar" o "Coche vacío. No rompa la puerta", ante los reiterados robos en plena calle. En una situación límite, algunos vecinos incluso han tenido que reducir por su cuenta a un delincuente sorprendido robando a plena luz del día.

Mientras tanto, el núcleo urbano tampoco escapa a esta ola de inseguridad. En las últimas semanas se han producido robos con violencia, entradas en viviendas y hasta la quema de ocho vehículos en pleno Paseo de Aragón que también afectó a una vivienda.

Desde el Partido Popular de Alboraia consideran "intolerable" la "pasividad" del ejecutivo local ante una situación que lleva "años agravándose". "No existe un plan de seguridad, no se escucha a los vecinos y no se da respuesta a las víctimas. La responsabilidad es clara: la falta de medios es consecuencia directa de la falta de voluntad política", consideran.

Refuerzo de patrullas en la zona de playa

Sin embargo, fuentes consultadas de la Policía Local de Alboraia señalan que no ha habido un incremento significativo de robos. "Es lo habitual de esta temporada de inicio de verano, tal como pasa en otras zonas costeras". Con todo, aseguran que el cuerpo local está reforzando la seguridad con patrullas de playa todos los días de la semana.