Nuevo enganchón en Torrent por la comisión de investigación de los contratos de la dana

En el último pleno municipal de Torrent, celebrado el 5 de junio, se aprobó con los votos de PSOE, Compromís-Podem-EUPV, PP y el concejal no adscrito la constitución de la una Comisión de Investigación para fiscalizar fiscalizar los contratos relacionados con la reconstrucción de la dana, así como del contrato del Gabinete de Prensa Municipal. La oposición ha denunciado el "incumplimiento" del acuerdo plenario, ya que, dos semanas después del pleno no se ha constituido la comisión. Por contra, el ejecutivo de PP-Vox desmiente "rotundamente las acusaciones de inacción" al asegurar que la Comisión de Investigación "ha sido convocada".

En este sentido, el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Andrés Campos, afirma que “la negativa de la alcaldesa a constituir la comisión es un desprecio a la voluntad del Pleno y a los derechos de los concejales. Esta comisión es necesaria para garantizar que los fondos públicos y las ayudas ciudadanas se han gestionado correctamente. La ciudadanía merece saber en qué se ha gastado cada euro y por qué no se ha facilitado la documentación a la oposición, pese a nuestras reiteradas solicitudes”. Así, critica que “la opacidad es la norma del gobierno de Amparo Folgado. El portal InfoDANA presentado deprisa y corriendo no aporta transparencia, sino propaganda: veinte fotos de la alcaldesa y ningún dato clave, ni actas ni contratos”.

Por su parte, el portavoz de Compromís-Podem-EUPV, Xavier Martí, señala que “la inacción de la alcaldesa no sólo impide el ejercicio del control democrático, sino que vulnera los derechos fundamentales de los miembros de la Corporación. No se puede ignorar un acuerdo plenario, con el voto a favor del mismo PP, como si fuera papel mojado”. Martí ha remarcado que “el gasto de emergencia que se quiere investigar no ha pasado por las mesas de contratación. No conocemos los criterios de adjudicación ni si se respetaron precios de mercado. No nos han dado acceso a facturas ni contratos. Lo que necesita Torrent es transparencia total y no auditorías selectivas en los temas que le convengan al gobierno de Folgado y Vox. Según el gobierno local, se ha hecho todo bien… entonces, ¿de qué tienen miedo?”.

Ambos grupos han reiterado su respeto al trabajo de los funcionarios municipales, pero advierten que “la exclusión sistemática de la oposición de los órganos de fiscalización y la falta de transparencia por parte del gobierno PP-Vox suponen una regresión democrática sin precedentes en Torrent”.

En cambio, el gobierno tiene una versión completamente opuesta. Así, desmiente "rotundamente las acusaciones de inacción" al asegurar que la citada comisión "ha sido convocada" y y que "cualquier afirmación en sentido contrario responde únicamente a una estrategia política interesada y una campaña de intoxicación que está promoviendo la oposición con fines partidistas".

En este sentido, arremete contra PSOE y Compromís por "crear una falsa urgencia para cerrar el asunto antes de irse de vacaciones, mientras el equipo de gobierno seguirá trabajando todo el verano en la reconstrucción tras la dana", donde "todo es transparente y accesible. Todo lo relativo a la dana es público, transparente y fiscalizable, en lo que respecta a los contratos vinculados a la reconstrucción tras la dana, no existe ninguna opacidad. Todo está publicado, documentado y a disposición de los grupos municipales, de los medios de comunicación y de cualquier ciudadano. Hemos sido, somos y seremos absolutamente transparentes. Y si hoy Torrent está reconstruyéndose a este ritmo, es precisamente por esa gestión rigurosa que ahora algunos intentan ensuciar con sospechas infundadas".

"No movieron un dedo por ayudar"

Desde el ejecutivo torrentino sostinen que la oposición "está más preocupada por su agenda vacacional que por Torrent, resulta llamativo y profundamente revelador que quienes ahora claman por urgencia y transparencia, sean los mismos que durante meses no movieron un solo dedo para ayudar a esta ciudad a levantarse tras la dana. Ahora, con el verano a las puertas, muestran una impaciencia inusitada que no responde a un interés legítimo por esclarecer nada, sino al deseo de poder “cerrar el expediente” antes de irse de vacaciones. Una urgencia fabricada que no tiene nada que ver con el ritmo real del Ayuntamiento, donde seguimos trabajando sin descanso por la recuperación integral de Torrent. Mientras algunos ya hacen las maletas, este equipo de gobierno seguirá al pie del cañón durante el periodo estival, como lo ha estado desde el minuto cero, coordinando obras y atendiendo a los vecinos".

En cuanto al contrato de prensa, Folgado reprocha al PSOE que "critique al gabinete de prensa mientras evita dar explicaciones sobre las visitas del exministro Ábalos a Torrent. La oposición está más preocupada por el ruido mediático que por aportar soluciones. Torrent necesita trabajo serio, no polémicas fabricadas. Y nosotros seguimos al servicio de la ciudad.El PSOE debería preocuparse menos por el gabinete de prensa y más por las visitas de Ábalos a Torrent. No deja de resultar irónico que sea precisamente el PSOE quien intente dar lecciones de ética pública, cuando todavía no ha dado ninguna explicación seria sobre las visitas del exministro Ábalos al Ayuntamiento durante su etapa en el Gobierno, ni sobre el destino final de los convenios y protocolos firmados, de los que nunca más se ha sabido nada".