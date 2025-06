Llenan de pintadas la sede del PSPV de Aldaia, arrasada por la dana

La sede del PSPV-PSOE de Aldaia ha amanecido esta mañana completamente vandalizada y repleta de pintadas contra esta formación política y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Se da la cirunstancia de que el local está situado en el primer piso del mismo inmueble que una casa particular y un negocio, que resultaron arrasados en su totalidad por la pasada dana. Los trabajos de pintura tras la reconstrucción de la casa de pueblo que acoge la sede socialista acabaron, de hecho, hace apenas unos días.

La concejal socialista en este municipio y dueña del inmueble, Empar Folgado, lamentaba los hechos esta mañana a Levante-EMV. ' No tiene ningún sentido y no se tiene ningún tipo de derecho a utilizar el enfado para atacar no solo la sede de un partido sino una casa particular', afirmaba. La dirigente socialista añadía también que 'la crítica profunda es legítima y se debe dirigir a quien sea' pero que eso 'no da motivos para atacar y vandalizar de esta manera, con insultos y agresiones de esta magnitud. La violencia nunca tiene lugar'. Las pintadas iban dirigidas al presidente del Gobierno directamente con términos como 'traidor', 'puteros', 'vende obreros' o 'corrupto'.