"Era un ejército de 30 hombres armados, fue una auténtica cacería"

Este periódico omite su nombre porque tiene miedo a represalias. Es una testigo de los hechos que ocurrieron el pasado viernes pasado en una fábrica abandonada en Aldaia, cuando "un ejército de 30 hombres armados" entró en una nave industrial ocupada en el polígono Pla de Quart para sacar a la fuerza a las decenas de migrantes que allí pernoctaban. La testigo, que ya ha denunciado los hechos a la Policía Nacional, conocía a los jóvenes, es una activista que ha colaborado durante varios periodos con varias ONG y acudió en coche al lugar con una de las personas que vivía desde hacía meses en la antigua fábrica para ayudarle a sacar sus pertenencias ante el aviso de los nuevos propietarios de que debían irse.

Comienza el relato tocada, quiere contarlo porque "esto tiene que saberse" y a ello se encomienda. Llegaron al lugar el viernes 20 de junio las 15:30 horas. La propiedad, que compró el inmueble en marzo, les había advertido de que el 21 de junio tenían que estar fuera y a ello procedían varios jóvenes, que se organizaban para sacar sus cosas y buscar otro sitio donde poder dormir bajo techo.

El joven que iba con ella entró en la nave abandonada y ella se quedó fuera, en la calle, sin acceder a la propiedad privada ocupada. Mientras esperaba, la testigo vio "como se abrió la puerta de una nave y salieron unos 40 tíos. Dos de ellos iban con chalecos de Policia Nacional y pistolas. Llevabas gas pimienta, bates de béisbol, porras y cuchillos. Fue fácil identificar que no eran agentes, pues iban en bermudas y llevaban armas", explica la testigo, que señala que también llevaban dos perros pitbull, considerados una raza potencialmente peligrosa, sin bozal.

"Estaban ciegos de ira"

Allí empezó una escena que define como de "una película violenta, de terror, un acto salvaje". "Era un ejército de 30 hombres armados, estaban ciegos de ira, muy violentos, iban sacando a palos a los jóvenes migrantes, los rociaban con gas lacrimógeno y cuando estos se inclinaban para taparse los ojos, les golpeaban con los bates de béisbol", rememora la testigo. Asegura que uno de los moradores de la fábrica ocupada saltó desde una de las ventanas de un primer piso para evitar más golpes y tuvo que ser evacuado en ambulancia. "Se le salió el hueso de la pierna", asegura.

Ella, recuerda, gritaba: "Dejadles, no han hecho nada, por favor, no les peguéis". Su insistencia llamó la atención de los agresores, "todos altos, fuertes, con armas en las manos", insiste. En un momento dado la interceptaron y la empujaron contra el coche, "me dijeron que me fuera, que cogiera el coche o me rajarían las ruedas". Relata empujones, e incluso un bofetón "con la mano abierta" en su cara al llamar ella a la policía por los hechos que estaba presenciando. Una agresión que no ha denunciado por el momento. Recuerda que los moradores de la fábrica salían heridos y por eso llamó a la policía y en un momento dado en el que le iban a agredir "un magrebí se puso delante para defenderme y le rompieron la cara".

"Cuando venga Vox, los mataremos a todos"

Al rato acudió un coche con dos agentes. "La policía no nos pudo ayudar, cogieron a un agente en volandas y le agredieron", asegura. Según esta persona, los agresores no tenían filtro y arremetían con cualquiera que se cruzara en su camino. "Cuando venga Vox, no van a salir del país, los vamos a matar y los tiraremos al mar", asegura esta activista que decían los agresores armados. "Iban a cazar a los inmigrantes, era una auténtica cacería", señala esta persona, y asegura que les arrancaban las camisetas y les daban porrazos.

Según esta testigo, los propietarios de la nave estaban en el lugar cuando se dieron los agresiones. De hecho, dice que "el propietario empezó a gritar 'se os ha ido de las manos, ahora van a arremeter contra mi'" y no dejaron a los migrantes coger sus cosas. Cuando los moradores salieron corriendo (menos el herido que fue trasladado en ambulancia al hospital) "cogieron una pala y tiraron todo lo que había dentro a la calle. Incluidos la documentación, los pasaportes, lo tiraron todo". Tal como ha contado este diario, posteriormente la Guardia Civil acompañó a algunos desalojados a recoger su documentación dentro de la nave.

Los propietarios de la nave adquirida el pasado mes de marzo, decidieron expulsarlos tras haberles advertido «hace un mes» que debían irse, según informó la misma dueña del terreno, Eugenia García, a este periódico, y confirmó un testigo de una industria cercana. "Estaban advertidos y los albañiles llevaban tiempo entrando a trabajar, pero insultaban y atacaban a los que entraban», explica la propietaria, que denuncia que hace unas semanas le lanzaron ‘un cubo de orina’ encima. La mayoría de los desalojados son jóvenes de otras nacionalidades, la mayoría de los cuales fueron acogidos en su día en la Ciudad de la Esperanza (Cides), situada a apenas un kilómetro y medio de distancia de la vieja fábrica.

Actuación de las instituciones

El director general de inclusión y cooperación de la Generalitat Valenciana se personó allí, y estuvo hasta bien entrada la noche del pasado viernes, como también lo hizo el subdelegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana y ya contó este diario.

Desde la conselleria de Igualdad, "ofrecimos recursos de inclusión, con las plazas que teníamos disponibles y, de hecho, 12 personas ingresaron, dado que establecimos procedimiento de urgencia para ello. Aunque los servicios sociales para estas cuestiones son municipales y la competencia de inmigración es nacional, hemos trabajado en particular con este ayuntamiento y nos hemos reunido con ellos varias veces previo a lo sucedido el viernes, para abordar esta cuestión", explican desde el Consell.