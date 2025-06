"Me hacen pagar 400 euros para proteger mi negocio de los toros en Albal"

Un kiosko de Albal denuncia que los organizadores de los festejos taurinos les hacen pagar 400 euros para proteger su local durante el transcurso de los eventos con toros por el pueblo que se celebraron el pasado fin de semana y se repetirán esta semana. Ante la negativa del negocio local a asumir este gasto, han tenido que cerrar los días que hay evento taurino, viernes y sábado, pues no cumplen las medidas de seguridad requeridas para este tipo de actos.

"Nos han hecho cerrar. No se puede vender mientras pasa el toro. Tenemos un kiosko, abrimos de lunes a domingo, todos los dias del año. Ahora con estas fiestas, todos los años nos han puesto un cadafal delante, para proteger, siempre han pretendido que fuéramos nosotras quienes pagáramos el cadafal, pero siempre nos hemos negado. Este año nos lo exigían", lamentan las propietarias del local.

"¿Quién nos va a pagar lo que dejemos de ganar?"

Cuentan las afectadas que tras unas primeras negociaciones consiguieron que bajaran el precio del cadafal de 1.000 a 400 euros, "aún así, nosotras somos un kiosko, ganamos céntimos por cada compra, ¿cómo vamos a pagar 500 euros? ¿Cómo vamos a trabajar para las peñas taurinas? No nos parece lógico", razonan. Además, añaden que "yo no he pedido estar en el circuito de los toros, hay un vacío legal en cuanto a estos temas se refiere. La seguridad corresponde al ayuntamiento, a las peñas... pero no pone que ningún local tenga que pagar la seguridad. Hicimos un escrito al ayuntamiento, pero aún así nos hacen cerrar".

En el kiosko se preguntan "dónde está nuestra libertad para trabajar", pues lamentan que porque "unos pocos quieran hacer una fiesta, yo tengo que cerrar". "A la peña taurina no le cuesta dinero, nos cuesta dinero a nosotras. Si tengo que cerrar viernes y sábado, que son mis días fuertes, para que unos se diviertan, pierdo un dinero por no vender. ¿Eso quién me lo va a pagar? El seguro de los festejos taurinos debería incluir también estas cosas", señalan desde el kiosko.

Aviso de ir a la vía judicial

En el escrito que han remitido al ayuntamiento, desde el kiosko trasladan su "preocupación ante la falta de protección durante la celebración de bous al carrer". "Mi local se encuentra dentro del recorrido oficial del festejo, circunstancia que implica riesgos y responsabilidades que deben ser debidamente gestionadas por el ayuntamiento. Pese a haber comunicado esta situación personalmente no se ha producido mejora alguna salvo el previo pago por mi parte de una cantidad excesiva para obtener la protección tanto de mi comercio como de los bienes y personas que se encuentran en su interior".

Por ello, el comercio local avisa al ayuntamiento que "de persistir" esta dejación "me veré en la obligación de trasladar esta situación a la vía judicial por la posible vulneración de mis derechos y la omisión de responsabilidades por parte de la administración local. Por ello, solicito una actuación inmediata que garantice la protección adecuada de mi local durante las celebraciones".

El ayuntamiento defiende que ha intentado "mediar"

Desde el ayuntamiento, aseguran que "el técnico de consumo y la concejala de Fiestas, María José Hernández, se pusieron en contacto con la Subdelegación de Gobierno y con el departamento de festejos de la Generalitat para que les concretaran el alcance de las obligaciones del Kiosko, de la Peña y del propio Ayuntamiento, sin obtener conclusiones aclaratorias para ninguna de las partes implicadas".

Con todo, la concejala de Fiestas insiste en que se han reunido "en repetidas ocasiones" con las partes afectadas para "mediar una solución satisfactoria entre ellas". En una última reunión "a la propietaria del Kiosko de Fontilles, se le ofreció una solución de consenso, pero no dio respuesta a la misma".

El Ayuntamiento, dicen, "desde el primer momento, trató de mediar entre la propietaria del Kiosko de Fontilles y la Peña, consiguiendo llegar a un acuerdo, que llegado el día y se rompió unilateralmente por parte de la propietaria del Kiosko".

Desde el ayuntamiento de Albal quieren recalcar que la peña taurina "ha corrido con los gastos del cadafal en años anteriores, pero este año decidieron hacer partícipe de estos a la propietaria". Por último, concluyen insistiendo en que "la voluntad del ayuntamiento en todo momento era que hubiese un acuerdo entre las partes".