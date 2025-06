El Cor Ciutat de Burjassot cierra el curso en un concierto compartido con el grupo Nathur

El Cor Ciutat de Burjassot (CCB) celebró el sábado al anochecer, en el teatro de la Casa de Cultura, el Concierto de Fin de Curso. Este año, tal como anunciaron desde el orfeón, la velada “fue muy especial”, ya que compartieron el escenario con el grupo burjasotense Nathur Acoustic Covers, especializado en versionar canciones de diversos estilos musicales desde la década de los ’70 del siglo pasado hasta la actualidad.

Bajo la dirección del maestro Diego Alamar, una treintena de voces del CCB, junto con los cuatro componentes de Nathur, recrearon conocidos temas como ‘Believer’ de Imagine Dragons, ‘All of me’ de John Legend, ‘Blinding lights’ de The Weeknd y ‘I want it that way’ de Back Street Boys. Antes de actuar conjuntamente, ambas formaciones ofrecieron al respetable una muestra de la mejor cosecha de su repertorio.