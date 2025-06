Maribel Albalat, una alcaldesa marcada por la dana

Maribel Albalat (PSPV) ha sido alcaldesa de Paiporta cuatro años y en dos periodos, pero lleva vinculada a la política local desde hace una década. Ahora, tras una dana que convirtió este municipio de l'Horta Sud, en el corazón de la catástrofe, renuncia a la primera línea por su salud y deja la alcaldía y su acta como edila. Este jueves anunció en un vídeo compartido en redes sociales que dimite como alcaldesa por prescripción médica, arrastrar varios años un estado de salud delicado y una dana que ha sido devastadora.

Albalat entró en la corporación municipal en 2015 y es militante del PSPV desde 2011. Topógrafa de profesión, la hasta ahora alcaldesa formó parte del gobierno en coalición con Compromís y Podem de 2015 a 2019, en la primera etapa de ejecutivos del Botànic que arrebató la vara de mando al PP después de dos mandatos con Vicente Ibor (2007-2011 y 2011-2015) a la cabeza.

Primer gobierno de coalición

En ese mandato, de 2015 a 2019, Compromís tuvo la alcaldía durante cuatro años, algo que cambió a partir de 2019, cuando el PSPV sacó cinco concejales y los valencianistas seis. Entonces, se turnaron la alcaldía y Albalat sostuvo la vara de mando por primera vez en 2021. Su primer periodo como alcaldesa estuvo marcado por tensiones con su socio de gobierno y por la pandemia de la covid, que tuvo que gestionar en distintas ocasiones.

Una primera tragedia en un primer mandato que no contemplaba la que vendría en 2024 cuando la dana destrozó el municipio. En 2023, Albalat vuelve a encabezar la candidatura socialista, que obtiene nueve concejales, un número más elevado que Compromís con distancia, y la primera vez que los socialistas superaban al PP en 20 años; lo que les permitió iniciar el actual mandato en solitario y en minoría al ser la lista más votada.

La dana, un suceso que marca su trayectoria

La dana ha marcado la trayectoria del liderazgo político de Albalat, que ahora se retira por motivos de salud y tras vivir los meses más duros en toda su carrera de representación pública. La barrancada del 29 de octubre reventó el municipio, uno de los más afectados y cuyas consecuencias todavía arrastra. En los primeros días, tras el shock de una catástrofe jamás vivida en esta localidad de l'Horta Sud, la alcaldesa atendía a este diario visiblemente afectada.

Maribel Albalat, semanas después de la dana. / JM López

En una de las conversaciones, un mes después de la riada, Albalat dijo en una primera conclusión tras el golpe que «si hubieran avisado media o una hora antes, no habría tantos muertos en Paiporta». Aquella noche, la alcaldesa temió por la vida de las personas porque "en pueblos como Catarroja o en Aldaia se inundan con las danas, pero en Paiporta no pasa nunca y la gente no estaba preparada".

En una entrevista denunció lo sola que se sintió la ciudadanía los primeros días, una sensación que era "lo que más le dolía". Un sentimiento, el de sentirse abandonados, que hicieron sentir el día de la visita de los Reyes de España a su municipio, Paiporta, que no solo fue escenario de la devastación más grande tras la riada, sino también de la expresión de desesperación que vivía la población, sobre todo en las primeras semanas poscatástrofe. Esa desesperación la compartía y entendía la alcaldesa, Maribel Albalat, que también rechazó la violencia.