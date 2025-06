Las piscinas "madrugadoras" cuelgan el cartel de completo

La dana ha provocado que muchas piscinas de verano de la zona cero no vayan a abrir, como las de Paiporta o Benetússer, y otras vayan a abrir tarde porque están pasando por un proceso de reconstrucción costoso, como las de Sedavi o Massanassa. La piscina de Silla no puede abrir porque aunque no fue afectada por la dana, estaban en obras y la empresa de servicios si que estuvo afectada. Aunque han buscado una solución con su piscina cubierta, se puede decir que solo dos municipios de l'Horta sud han abierto sus piscinas de verano al cien por cien: la de Picanya y la de Quart de Poblet.

"Los fines de semana se llena la piscina", afirman fuentes municipales de Picanya. Entre semana, informan que la afluencia de personal es más relajada y aún no han hecho "sold out" a pesar de las altas temperaturas, la ola de calor y que las piscinas de alrededor estén cerradas. A pesar de estar en funcionamiento como es habitual, la "normalidad" aún no ha llegado al polideportivo de Picanya: "tenemos las mismas dificultades que en todo el pueblo, mucho polvo, maquinarias afectadas por la dana, y cortes de luz y de internet". Así, aunque aparentemente la piscina esté abierta en condiciones muy similares a las del año pasado, el paso de la barrancada por el municipio aún persiste.

En cambio, la piscina de Quart de Poblet, que no fue dañada, sí que completa a diario su aforo prácticamente desde que abrió el 1 de junio. "El aforo de la piscina de verano quedó completo antes de abrir. La venta de entradas online conlleva una anticipación de los usuarios del acceso al recinto, por lo que se puede controlar el aforo, sin determinar su procedencia", explican desde el consistorio.

"El funcionamiento de la piscina es positivo, está organizado, y cada vez más la población es conocedora de que la compra online de las entradas es la forma más eficaz para poder acceder al recinto", añaden. De este modo, indican que "no se van a adoptar medidas de restricción por cuestiones de operatividad, para ofrecer el mejor servicio a la ciudadanía".

Así, desde el 1 de junio el aforo de la piscina se completa prácticamente con la venta online, a excepción de un 5 % que se reserva para la venta física, tal y como marca la ley.

Próximas aperturas

La próxima piscina de l'Horta Sud en estar disponible será la de Alfafar, que abrirá el 30 de junio en el complejo SUMA. Le sigue la piscina de Massanassa, ubicada en el Polideportivo, que abrirá sus puertas el 1 de julio, y la piscina Parc Vedat de Torrent, que también abrirá el 1 de junio. Sedavi y Catarroja abrirán en julio, pero aún no tienen fecha exacta, ya que están ultimando su rehabilitación.