Sedaví mantiene la exención de tasas municipales a afectados por la dana

El Ayuntamiento de Sedaví aprobó la continuidad de la suspensión de tasas municipales para los afectados por la dana del 29 de octubre de 2024 en el Pleno Ordinario celebrado ayer en el Juzgado de Paz de la localidad. El Gobierno Municipal mantiene así su compromiso con las personas damnificadas por aquella catástrofe, que provocó importantes daños en el municipio.

Cabe recordar que Sedaví fue uno de los primeros municipios en tomar medidas tras el temporal anulando las tasas municipales. Desde entonces, estas ayudas se han mantenido de manera excepcional, y así continuarán para las personas que acrediten haber sido afectadas por la dana.

El pleno aprobó también la reinstauración progresiva de varias tasas municipales que volverán a aplicarse al resto de contribuyentes y que, a medida que la situación del municipio avance hacia la normalidad, seguirán activándose las siguientes. Estas tasas activadas en el día de ayer incluyen la ocupación de terrenos de uso público por mesas y sillas con finalidad lucrativa; el ejercicio del comercio ambulante mediante barracas, casetas de venta, quioscos y atracciones; así como actividades de espectáculos y rodajes cinematográficos; y la prestación del servicio de mercados.

También se recuperan las tasas relativas a la licencia de obras y declaraciones responsables de obras u ocupación; el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO); y la ocupación de terrenos públicos con materiales de construcción, vallas, andamios y elementos similares estando exentos de todos ellos las personas afectadas por la dana.

Matrimonios civiles

Por otro lado, se informó que las tasas relacionadas con la celebración de matrimonios civiles seguirán suspendidas hasta que finalicen las obras del salón de actos municipal, lugar habitual donde se celebran estas ceremonias y que actualmente sigue en proceso de reconstrucción.

A raíz de las críticas formuladas por parte de la oposición, el alcalde de Sedaví, José F. Cabanes, ha querido aclarar que en ningún momento ha cuestionado la necesidad de ayudar a los afectados. “Es rotundamente falso que yo he dicho que quien necesite ayuda, que la pida. Nunca he hecho esa afirmación y no voy a permitir que se difundan mentiras en un tema tan sensible. De hecho desde nuestro Ayuntamiento se ha ayudado a todo el que lo ha necesitado sin necesidad de pedirlo”, ha afirmado Cabanes.

El alcalde de la población también ha lamentado la actitud del grupo de la oposición, señalando la falta de participación constructiva en la gestión de la crisis. “El gobierno municipal continúa trabajando para dar respuesta a los problemas reales de nuestros vecinos, y seguimos esperando que la oposición aporte alguna propuesta útil en lugar de limitarse a criticar sin fundamento”, ha concluido el edil.