Cierran dos piscinas al lado de València en plena ola de calor

Valencia vive este domingo la segunda jornada de la ola de calor. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta que este domingo el cielo estará despejado y las mínimas sufrirán un ligero ascenso en Valencia y con pocos cambios en el resto de la Comunitat Valenciana. Las máximas se mantendrán, salvo algunos descensos en el litoral sur de Valencia con valores elevados en general.

Ante la posibilidad de altas temperaturas diurnas, Sanidad aconseja en su página web tener cuidado con el sol, especialmente entre las 12 y las 17 horas; beber abundantes líquidos aunque no se tenga sed y evitar las bebidas con cafeína, alcohol o azucaradas, ya que pueden favorecer la deshidratación. También recomienda comer abundantes ensaladas, frutas y verduras; tener cuidado con el coche y no dejar a nadie dentro; buscar lugares frescos y a la sombra; cuidar especialmente a las personas mayores, enfermas y menores de 4 años; no realizar ejercicio físico intenso en las horas más calurosas y usar cremas protectoras adecuadas.

Y una de las opciones que busca la ciudadanía para paliar el fuerte calor son las piscinas municipales, las pocas que están abiertas a estas alturas ya de verano. Pero siempre hay contingencias. Dos de los complejos acuáticos de l'Horta permancerán cerrados este domingo por cuestiones ajenas a los consistorios.

En Tavernes Blanques, el ayuntamiento ha informado mediante un comunicado que la piscina municipal permanecerá cerrada durante el día de hoy debido a problemas técnicos, matizando que el consistorio es ajeno a esta incidencia.

Piscina infantil de Alaquàs

Por su parte, el Ayuntamiento de Alaquàs ha señalado que por motivos técnicos, la piscina infantil municipal permanecerá cerrada hasta nuevo aviso. "Estamos trabajando para resolver la incidencia lo antes posible y poder restablecer el servicio.Lamentamos las molestias que esta situación pueda ocasionar y agradecemos su comprensión", indicaban desde el consistorio, que ha resaltado que el vaso grande sí está abierto con normalidad. Alaquàs abrió su piscina el pasado 20 de junio.