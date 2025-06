Un desalojado de Aldaia: "Me apuntaron con una pistola y me dijeron que si no me iba me matarían"

Recién operado y en una camilla, Achraf Hablaj cuenta la situación extrema que vivió hace ahora una semana cuando un grupo de violentos irrumpieron en la fábrica de Aldaia donde pernoctaban para desalojarlos a la fuerza. Iban con gases lacrimógenos, bates de béisbol, sables y hasta pistolas. Así lo acredita este hombre, que acaba de salir de quirófano pues, en uno de los golpes que le daban sin tregua dentro de la fábrica con uno de los bates, cayó desde una ventana en un segundo piso a la calle y se rompió la pierna.

Lo explica un compañero suyo que traduce al castellano la historia que el cuenta con un hilo de voz. "El día 20 de junio, entró mucha gente a la fábrica donde dormíamos para echarnos. De repente aparecieron muchas furgonetas con mucha gente. Nos empezaron a pegar. Me asusté mucho, pero antes de salir quería coger mis cosas. Un señor de los que entró, comenzó a darme golpes para que saliera y me golpeaba una y otra vez con un bate de béisbol", recuerda.

"Me caí del golpe que me dieron"

Antes de comenzar a agredirle físicamente, uno de los hombres que acudió a echarlos a la fuerza, le apuntó con una pistola en la cabeza: "Si no sales esta noche de casa, morirás". A partir de ese momento, las agresiones fueron continuas y no recuerda cuantas veces le dieron con el bate. En una de esas, "me pegó tan fuerte que me caí desde una ventana. En ningún caso salté, me caí del golpe que me dieron", aclara el afectado, que asegura que muchos de los que entraron iban con la cara tapada.

Violeta Peraita

Ahora Achraf está en una situación "muy mala, con la pierna rota. Estoy aquí sin nada y ellos van por la calle sin ningún tipo de consecuencia", lamenta. Junto a Achraf, mientras cuenta su historia, hay otro chico, que prefiere no revelar su nombre pero que asegura que además de haber recibido golpes, perdió su pasaporte y mucha documentación importante para él que no ha podido recuperar, además de todas sus pertenencias.

"Cuando venga Vox, los mataremos a todos"

El ataque ocurrió el pasado viernes, 20 de junio. Tras haber sido advertidos de que tenían que dejar la fábrica, aparecieron sobre las 15:30 horas de la tarde un grupo de hombres armados con gas pimienta, bates de béisbol, porras, machetes, sables y hasta pistolas, tal como ha relatado a este diario una testigo que se encontraba en el lugar. No solo se ensañaron con todas las personas que estaban dentro, un ataque se saldó con varios heridos, sino que también decían en voz alta cosas como: "Cuando venga Vox, no van a salir del país, los vamos a matar y los tiraremos al mar".

El desalojo con fuerza se produjo el viernes a medio día, pero testigos del lugar aseguran que el jueves por la noche ya acudieron varias personas a intentar demoler una parte de la fábrica, donde estaban durmiendo.