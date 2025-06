Alertan del cierre del parque de bomberos de Catarroja y Moncada

El grupo socialista en la Diputación de Valencia ha denunciado públicamente la "grave situación de precariedad" que atraviesa la plantilla del Consorcio Provincial de Bomberos, obligada a cubrir los turnos mediante horas extraordinarias debido a la "falta de personal" en su estructura para atender las necesidades. Una precariedad que pone en riesgo la prestación de un servicio esencial como el de bomberos, y que afecta directamente a la seguridad de las vecinas y vecinos.

El diputado provincial y alcalde de Burjassot, Rafa García, se ha reunido este lunes con representantes del Consorcio para abordar un problema que afecta directamente a la seguridad de los pueblos y ciudades de la provincia. Según ha explicado García, “la plantilla actual no es suficiente para cumplir con los turnos mínimos, lo que está llevando al límite a los profesionales del servicio y la Diputación debe adoptar ya medidas para garantizar condiciones laborales dignas a un cuerpo fundamental para nuestra seguridad como el de Bomberos”.

El diputado Rafa García con representantes de los bomberos / L-EMV

En marzo se alcanzó un preacuerdo para comenzar a reforzar progresivamente la plantilla. Sin embargo, el acuerdo no se ha cumplido y, llegada la temporada estival, no se han aumentado los recursos humanos del Consorcio. Ante este incumplimiento del Gobierno de la Diputación, son muchos los bomberos que se han negado a seguir realizando horas extraordinarias, lo que está provocando el cierre de parques clave como los de Moncada y Catarroja. “Se necesitan al menos cuatro efectivos para poder sacar un camión, y no siempre se puede garantizar esa dotación. Una situación intolerable y de una enorme irresponsabilidad política porque nos enfrentamos al verano sin todos los efectivos necesarios para garantizar la seguridad ante incendios o cualquier otra situación de gravedad que se deba atender”, ha señalado el diputado tras escuchar a los afectados.

El precedente de la dana

La alcaldesa de Catarroja, Lorena Silvent, también ha manifestado su preocupación por la situación de su municipio: “Hay que apostar claramente por mejorar la estructura y los medios de los equipos de protección. En la Dana ya pudimos observar las carencias y hay que hacer una apuesta clara por la profesionalidad y la seguridad, y eso pasa por una dotación económica y un cronograma de acciones a implementar”. Silvent ha reclamado medidas urgentes y sostenidas en el tiempo para garantizar un servicio esencial como el de bomberos en condiciones adecuadas.

Además, el alcalde de Burjassot también ha advertido del peligro que supone esta situación, especialmente en plena ola de calor, y ha exigido que se dé al servicio de bomberos el trato que merece como pilar esencial de la protección y la seguridad de nuestros vecinos y vecinas: “No se puede jugar con la seguridad de las personas, hay que cuidar este servicio y mejorar sus condiciones y no merecen este abandono institucional”.