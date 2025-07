Abofetea al socorrista en la piscina de Xirivella por pedirles que saliera del agua para cerrar

Una agresión a un socorrista en la piscina de Xirivella acaba con un usuario vetado a volver a acceder a las instalaciones. Los hechos ocurrieron el pasado domingo, cuando un grupo de usuarios se negó a salir del agua, al ser requerido por el socorrista para proceder al cierre de la piscina. A la salida, uno de los familiares de uno de ellos reaccionó de forma violenta propinándole una bofetada al socorrista. La Policía Nacional se personó en el lugar para intervenir en el incidente.

Miguel Fabra, concejal de Xirivella, condena la agresión sufrida por un socorrista en la piscina municipal. "No podemos tolerar actitudes violentas ni la falta de respeto hacia quienes velan por la seguridad y el buen funcionamiento de nuestras instalaciones", ha manifestado. Desde el ayuntamiento, informa el edil, "hemos adoptado de inmediato la decisión de negar el acceso a esta persona a la piscina municipal. Creemos firmemente que quien no respeta las normas básicas de convivencia y pone en riesgo a los demás, no puede disfrutar de un espacio público que es de todos", ha subrayado el representante municipal.

Una actitud que se repite en l'Horta

Fabra también ha alertado de que "este tipo de comportamientos parecen estar repitiéndose en piscinas de otros municipios cercanos, por lo que, si es necesario, tomaremos medidas adicionales para proteger tanto al personal como al resto de usuarios”.

Finalmente, desde el consistorio hacen un llamamiento a la responsabilidad individual. "Las normas están para cumplirse y para garantizar la seguridad y el disfrute de todos. No podemos permitir que la mala conducta de unos pocos empañe un servicio tan valorado por nuestros vecinos", ha concluido.