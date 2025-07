Torrent impulsa un plan de alumbrado público en diseminados sin iluminación nocturna

El Ayuntamiento de Torrent quiere mejorar y ampliar el alumbrado público como medida de protección, seguridad y bienestar para todos los vecinos, tanto en el núcleo urbano como en los diseminados del término municipal. Esta actuación, que forma parte de un plan integral de iluminación urbana y rural, se despliega en distintas fases y ya ha comenzado a materializarse con reuniones técnicas y vecinales, redacción de proyectos y licitaciones en marcha.

Una de las últimas acciones ha sido el encuentro mantenido entre el concejal de Urbanismo, José Francisco Gozalvo, técnicos municipales y representantes de la Asociación de Vecinos Agost, en el que se han presentado los detalles de una importante fase del plan. Esta contempla la instalación de cerca de 50 nuevas farolas solares en caminos y diseminados que actualmente carecen de iluminación nocturna.

Energía solar para zonas rurales y diseminadas

Estas farolas estarán equipadas con placas solares, batería y luminaria integradas, con una altura aproximada de cuatro metros, y se orientarán al sur para maximizar la captación de energía. Los puntos de luz se situarán en zonas de buzones concentrados, áreas de contenedores y cruces de caminos, con el objetivo de mejorar no solo la visibilidad, sino también la señalización y balización de estas áreas.

Durante la reunión con los vecinos, se mostraron planos con los emplazamientos previstos, seleccionados por criterios técnicos que garantizan la máxima eficacia y cobertura. Los residentes pudieron visualizar las zonas que serán iluminadas en los próximos meses y realizar observaciones o propuestas de modificación si lo consideraban necesario.

El concejal José Francisco Gozalvo señaló que "estas luminarias aportarán una solución sostenible, sin necesidad de cableado, y permitirán aumentar la seguridad vial y personal, especialmente en los cruces donde es habitual el paso de vehículos, peatones y bicicletas". Actualmente, el proyecto se encuentra en fase de redacción y elaboración de pliegos para su licitación, y se estima que el periodo de ejecución sea de unos cuatro meses una vez adjudicadas las obras. La previsión municipal es que las nuevas farolas estén instaladas y funcionando para la Pascua de 2026, una fecha simbólica que representa el avance de los compromisos del equipo de gobierno con los vecinos del término.

Entre los puntos concretos que pasarán de estar completamente a oscuras a contar con iluminación se encuentran el cruce de la Teula con la Pirámide, el cruce de los caminos de Barbeta con la Vereda, la zona de Masía Pavía, Molló Blanc a la altura del Abuelo, el Clot de Bailón, entre otros diseminados rurales de Torrent.

No solo zonas rurales

Este proyecto no se limita solo a las zonas rurales. También se contempla la instalación de iluminación en el Paseo Verde en dirección a Picanya, donde actualmente hay un tramo sin luz, y donde se va a duplicar y segregar el paso de bicicletas y peatones para garantizar mayor seguridad en los próximos dos años. Además, se actuará en el polígono industrial Mas del Jutge, en tres calles (C/ Cid, C/ Cistellers y C/ Corders) que nunca han tenido alumbrado público desde su urbanización.

Nuevas actuaciones ya ejecutadas y en marcha

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha puesto en valor este proyecto como un ejemplo de gobernanza cercana, sostenible y eficaz. “Nuestro objetivo es claro: que todos los torrentinos, vivan donde vivan, cuenten con servicios públicos adecuados, que garanticen su seguridad, su movilidad y su bienestar. Vamos a llevar luz a los rincones más olvidados, porque creemos en una ciudad cohesionada, moderna y segura”, ha afirmado.

Recientemente, ya se han ejecutado importantes mejoras, como el refuerzo de iluminación en la Avenida al Vedat, en respuesta a las demandas de vecinos, comerciantes y hosteleros. En tramos como el comprendido entre la plaza Obispo Benlloch y la calle Ejército Español, se han duplicado las luminarias para aportar más luz y una mayor sensación de seguridad.

También se ha va a restituir la iluminación en la urbanización El Pantano, que había quedado afectada por la DANA, y está en proceso de licitación el proyecto para dotar de alumbrado a la urbanización Buenavista, una actuación que el Ayuntamiento ejecutará y que será repercutida a los vecinos en cuotas pactadas previamente con los vecinos.

Actuaciones que se van a poner en marcha

Dentro del proyecto de actuaciones varias financiadas con la partida presupuestaria prorrogada de 2024, se incluyen:

• La instalación de 123 luminarias nuevas en la Avda. al Vedat, desde la calle Valentín Planells hasta la Avda. Pintor Genaro Palau, mejorando la iluminación en las aceras, tal y como solicitan vecinos y comerciantes.

• La sustitución de 270 báculos metálicos deteriorados por nuevos postes de fibra de vidrio en color negro en la urbanización Santa Apolonia, reduciendo riesgos por caída y mejorando la imagen urbana.

Proyectos para los próximos dos años

Además, para el próximo ejercicio presupuestario, el Ayuntamiento está estudiando nuevas acciones, entre las que destacan:

• Iluminación del tramo pendiente de la vía peatonal en la carretera de Picanya a la altura de la CV-33 (CR-406).

• Instalación de 44 puntos de luz solares en cruces de caminos con alta circulación, especialmente de bicicletas, con el objetivo de aumentar la seguridad vial y llamar la atención de los conductores.

• Iluminación de accesos a viviendas en zonas no asfaltadas que prolongan la calle Nord, conectando con la Avda. Sant Llorenç, en El Vedat.

• Actuaciones de renovación del alumbrado público en varios viales del casco urbano.