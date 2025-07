Compromís per Paterna exige soluciones ante las altas temperaturas en la escuela de verano municipal

Desde Compromís per Paterna se han hecho eco de la preocupación creciente de muchas familias que llevan a sus hijos e hijas a la Escuela de Verano Municipal. "Nos trasladan que las aulas donde se desarrollan las actividades no están climatizadas y dado la ola de calor de estos días esta situación está provocando situaciones inaceptables, con niños y niñas con dolor de cabeza y vómitos, incluso nos aseguran que han iniciado una campaña de recogida de firmas para solucionar este grave problema", señala la portavoz de Compromís Carmen Gayá.

"El patio, además, no cuenta con suficientes zonas de sombra, cosa que empeora todavía más la situación durante los tiempos de recreo. Estamos hablando de menores que pasan horas bajo altas temperaturas sin ninguna medida de protección efectiva. Desde Compromís per Paterna exigimos al equipo de gobierno una actuación inmediata. No podemos permitir que, en pleno siglo XXI y con olas de calor cada vez más extremas, el Ayuntamiento no tome medidas para garantizar la salud y el bienestar de nuestros niños y niñas", afirma la misma portavoz.

Garantizar sombra

Gayá añade que "ante este hecho exigimos al ayuntamiento la instalación urgente de aparatos de refrigeración portátiles, como los conocidos como 'pingüinos'", a todas las aulas sin climatización. La colocación de toldos u otros sistemas de sombra en el patio para evitar la exposición directa al sol y un refuerzo de los protocolos de hidratación y descanso para hacer frente a las altas temperaturas. Es inadmisible que los niños y niñas estén pasando por esto mientras el gobierno municipal mira hacia otro lado”.

La portavoz de Compromís per Paterna señala que "seguiremos junto a las familias hasta que la situación se resuelva. El verano no puede ser sinónimo de sufrimiento, sino de aprendizaje y diversión en condiciones dignas. Es fundamental garantizar que las actividades de verano que se ofrecen al municipio, especialmente aquellas dirigidas a la infancia y a la juventud, se desarrollen en espacios adecuadamente condicionados y con suficientes recursos para favorecer la igualdad de oportunidades".

"El verano tiene que ser una época para crecer, compartir y disfrutar con seguridad y bienestar, y las administraciones públicas tenemos la responsabilidad de asegurarlo. No podemos permitir que el calor extremo, la carencia de medios o la mala gestión conviertan el periodo estival en una fuente de angustia para las familias ni para los niños", manifiesta para concluir Carmen Gayá.