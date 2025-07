El PSPV de Xirivella denuncia que se permitieron festejos por Sant Joan que no tenían permiso

El PSPV de Xirivella ha revelado que durante la noche de Sant Joan, hubo comisiones falleras que celebraron actos festivos sin contar con la autorización municipal pertinente. En un escrito remitido a los medios, los socialistas denuncian que la alcaldesa y concejala de fiestas, Paqui Bartual, «no ha hecho el seguimiento necesario y ha dejado en manos de los presidentes y las directivas de las fallas toda la responsabilidad de la celebración, ya que no ha firmado los decretos que autorizan o deniegan este tipo de actos, salvo para una de ellas».

«La alcaldesa no puede eludir su responsabilidad y dejarla en manos de las fallas. Es su obligación firmar el decreto que autoriza o no la celebración de la fiestas porque si no las entidades festivas quedan totalmente desamparadas. Pero es que además, sabiendo que no contaban con la autorización, las anunció en redes sociales», lo que los socialistas consideran irresponsable.

Una situación puntual

Por su parte, la alcaldesa ha respondido al PSPV. En primer lugar, Bartual explica que «como alcaldesa no puedo firmar ninguna autorización para la celebración de actos en la vía pública si antes no existen los informes técnicos preceptivos que protegen a la ciudadanía».

En el caso concreto de estos expedientes, «la mayoría de las solicitudes fueron presentadas por las fallas a última hora, con continuos requerimientos por parte del ayuntamiento que, en muchos casos, no fueron atendidos correctamente o no se subsanaron en plazo. Eso ha imposibilitado emitir informes en tiempo y forma. Aun así, desde el ayuntamiento se ha estado en permanente contacto con las comisiones para ayudarles en todo lo posible», aclara. Por último, dice Bartual, «lo sucedido con estas solicitudes es una situación puntual que ha coincidido con la ausencia del técnico y con la falta de rigurosidad en la entrega de la documentación por parte de las algunas entidades».