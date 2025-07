«Es una fiesta muy bonita, con un ambiente muy sano»

Personalmente, ¿qué significa la fiesta de Moros y Cristianos de Manises?

-Mª Dolores Motes Plaza: Tener un grupo de amigos, organizar los actos, hacemos muchas actividades durante el año… Es la ilusión de que todo salga bien. Y disfrutar mucho.

-Iván Ruiz Estrada: Es una fiesta muy familiar. Trabajamos mucho para que todo salga bien.

¿Desde hace cuánto forman parte de su comparsa? ¿Por qué decidieron sumarse a esta tradición?

-Mª Dolores: Formo parte de la fiesta de Moros y Cristianos de Manises desde 1995. Fui una de las fundadoras de una comparsa cristiana, Los Cruzados. Más tarde, en 2012, me cambié de bando y fundamos una comparsa mora. Me sumé a la celebración porque me gustaba la fiesta. La primera comparsa que montamos fue porque vimos una en Quart de Poblet y nos gustó tanto que decidimos formarla en Manises. El ambiente, al que le guste la música se te pone la piel de gallina. Oigo los tambores y me sube la emoción.

-Iván: Formo parte de la fiesta prácticamente desde que se fundó mi comparsa, Bukaneros. En el momento en el que cumplí los 18 años me apunté, porque antiguamente tenías que ser mayor de edad, pero desde antes ya ayudaba en todo lo que podía. Lo veía y colaboraba con mi comparsa y pensé ‘esto es para mí’.

¿Qué sintieron en su presentación?

-Mª Dolores: Una sensación muy emotiva. Uno de los mejores días que he vivido como capitana, aunque espero el día de la Entrada mora. Pero la presentación fue muy bonita y muy emotiva.

-Iván: María Jesús -que ostenta la presidencia de la Federación de Moros y Cristianos de Manises- ya nos decía que la presentación era un acto muy bonito y que seguramente fuera con el que más nos íbamos a quedar. Lo que más me gustó fue la entrada con el coche -momento en el que los capitanes llegan al Auditori Germanies y son recibidos por las autoridades-. Se me pusieron los pelos de punta.

¿Se han sentido arropadas en este camino de la capitanía por la comparsa, familia, amigos...?

-Mª Dolores: Totalmente. En la vida me hubiera imaginado ser capitana. Lo soy gracias a mis amigos de la comparsa y a mi familia, que son los que me han animado a ello. Yo no me veía ya a mi edad, pero al final me han convencido. Y la verdad es que lo estoy disfrutando mucho.

-Iván: Yo quería ser capitán y, de hecho, me presenté con una amiga, para ser capitán y dama, aunque ella al final por motivos personales no ha podido ser. En el momento en el que lo dije, tanto por parte de mi comparsa, como de mi familia, como de mi marido, he tenido apoyo absoluto.

¿Cómo están viviendo hasta el momento la capitanía?

-Mª Dolores: Estoy un poco enfadada, sanamente eso sí, porque no me dejan enterarme de nada de lo que están preparando en mi comparsa. Cuando llego a un sitio, enseguida se callan. Estoy en un ‘ay’ y yo soy de las que les gusta estar en todo. Este año no me dejan, aunque me estoy enterando de cositas porque voy poniendo la oreja y ato cabos. Estoy con la incertidumbre de lo que será. Mi carroza y mis trajes sí los he elegido yo, pero del resto no sé nada. Tengo ganas de ver la Entrada y la Embajada.

-Iván: Para mí cada acto es especial, soy muy intenso y todos los actos me gustan. Me lo estoy pasando muy bien, esperando con ganas la Embajada y la Entrada.

¿Y cómo ha sido la organización de las fiestas desde la capitanía?

-Mª Dolores: Está siendo muy especial. Todo el mundo te besa y te abraza cuando te ve. Me dicen ‘qué guapa estás’. Somos los protagonistas. Estoy muy contenta y con un cúmulo de nervios.

-Iván: Tenemos más actos de lo normal, y no paramos. Estoy muy contento.

Después de todos los meses de preparación y ensayos, ¿qué esperan de los días más importantes de Moros y Cristianos en Manises?

-Mª Dolores: Esperamos que salga todo bien, porque es mucho esfuerzo, mucho dinero, muchas horas de trabajo, y eso la gente no lo ve, pero hay que valorarlo. Confío mucho en que va a salir muy bien.

-Iván: Esperamos que salga bien porque son muchas horas de trabajo, mucho esfuerzo y mucho dinero.

Además de los actos oficiales, ¿cómo viven las fiestas con su comparsa?

-Mª Dolores: Tenemos muchas actividades, como el día del agua, la noche de disfraces, que lo pasamos súper bien, las orquestas, las discomóviles… En mi comparsa, cuando todo se ha acabado a las 2 o 3 de la madrugada, nos vamos a la cábila a comer huevos fritos. Así todos los días, a exprimir la fiesta al máximo. Hay gente que coge vacaciones para poder disfrutar. Hacemos muchas cosas, nos falta tiempo.

-Iván: A mí lo que más me gusta es la charanga del agua.

-Mª Dolores: No veas cómo llegamos ese día, chopados enteros de agua. Aunque este año lo vamos a agradecer.

¿Con qué se quedan de todo este año de la capitanía?

-Mª Dolores: El trato de la gente, de la federación, pero sobre todo de María Jesús, que nos lleva en volandas. Nos tratan súper bien, no podemos quejarnos de nada.

-Iván: Opino igual, estamos muy contentos.

¿Qué hace especial a los Moros y Cristianos de Manises?

-Iván: El buen ambiente que hay, creo que eso es lo principal. Viene gente de otras comparsas a la nuestra, vamos haciéndonos visitas, es muy divertido.

-Sí, por ejemplo, hacemos muchos almuerzos y y de todas las comparsas viene gente. Es muy bonito, un ambiente sano.

Es una fiesta que sigue creciendo año tras año en Manises, ¿cuál es la clave? ¿Está garantizado el relevo generacional?

Mª Dolores: Nosotros tenemos muchos jóvenes ahora. Y colaboran mucho. Son el futuro.

Iván: En mi comparsa, al ser capitanía, se han apuntado más de 30 personas nuevas este año. Muchos terminarán y se irán, pero creo que la gran mayoría se quedará. En nuestra comparsa, además, hay ahora muchos niños pequeños. Hacemos actividades especiales para ellos también, como la piscina o los hinchables, talleres…

¿Qué mensaje enviarían a los vecinos y vecinas de Manises?

Mª Dolores: Les diría que salgan a la calle. La mayoría de personas viene a vernos, aplaudiendo, disfrutando. Los que se quejan son solo una minoría. Y al que no le guste la fiesta, le animaría a que lo viera desde otro punto de vista y lo disfrutara, porque nosotros lo hacemos para la gente que viene a vernos.

Iván: Un pueblo sin fiesta no es lo mismo. Les pediría que salieran a la calle y lo disfrutaran.