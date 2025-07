La piscina cubierta de Manises será de gestión directa y abrirá en 2026

El Ayuntamiento de Manises gestionará de manera directa la piscina cubierta municipal que se prevé que abra en el primer trimestre de 2026 después de seis años cerrada. El consistorio inició las obras de remodelación de las instalaciones en abril de 2024, tras su clausura en la pandemia y la rescisión del contrato de la gestora por las deficiencias y el mal mantenimiento que arrastraba desde hace años.

Ahora, el consistorio ha aprobado en un pleno extraordinario celebrado este 3 de julio que se hará cargo de la infraestructura deportiva a partir de ahora. Esta decisión se ha tomado con los votos a favor de PSPV, APM-Compromís, Podem, los tres partidos del gobierno local, y las abstenciones de PP y Vox, en la oposición.

Este cambio permitirá al consistorio tener la capacidad de reparar desperfectos y realizar los cambios y trabajos oportunos para garantizar un servicio de calidad y con todas las medidas de seguridad. Un propósito al que desde el gobierno local no quieren renunciar, pues volver a tener la piscina en condiciones ha supuesto una inversión de tres millones de euros y años de trámites. Fuentes municipales señalan que después dela mala experiencia en la última etapa de la concesión porque "no se hacía el mantenimiento y no se invertía lo que debería invertirse", "hemos decidido ser nosotros quienes tengamos la potestad de mantener la piscina en condiciones".

Es una fórmula que se lleva a cabo en la mayoría de municipios de l'Horta y ahora también en Manises. Respecto al personal de gestión del día a día, las mismas fuentes señalan que se contratará a una empresa que lleve el personal en un contrato que saldrá a licitación cada cuatro años. Con todo, reiteran que el mantenimiento de las infraestructuras, ahora totalmente renovadas, lo tendrá el consistorio para poder reparar y perfeccionar cualquier zona que se deteriore.

Un lío de hace veinte años

La piscina cubierta de Manises se inauguró en 2006. El año que viene, cuando se reinaugure, habrán pasado 20 años desde su primera apertura. Desde el momento de su creación, el espacio deportivo tuvo deficiencias estructurales. La falta de mantenimiento y los desperfectos acumulados durante 14 años deterioraron poco a poco toda la infraestructura e hicieron imposible la reapertura de la piscina después del cierre por la pandemia. Desde entonces, el equipo de gobierno trabaja en las obras de rehabilitación que estarán completamente acabadas para su uso a principios de 2026.