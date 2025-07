Circo mediático en Torrent: Notas de prensa con insultos, Ábalos y un BIM de 2003 con la foto de Ros

Socialistas y populares de Torrent siguen enfrascados en un circo mediático, nunca mejor dicho, a cuenta del gabinete de prensa municipal. Y el pleno de anoche fue, de nuevo, el escenario de un cruento enfrentamiento en el que el PSOE recriminó los graves insultos que recibió en una nota de prensa remitida con membrete del ayuntamiento, mientras que la alcaldesa del PP respondió mostrando la contraportada del BIM de 2003 con una imagen de la avinguda con un mupi con la foto del candidato socialista Jesús Ros y su lema "Torrent entre tots".

Y es que los socialistas torrentinos han situado al gabinete de prensa en su hoja de ruta del trabajo fiscalizador de la gestión del gobierno PP-Vox. De hecho, en el pleno de junio, el PSOE presentó una moción conjunta con Compromís solicitando la creación de una comisión de investigación para "analizar procedimientos de contratación relacionadas con la reconstrucción por la dana", así como "evaluar la ejecución actual de los contratos y verificar el cumplimiento de las condiciones y la documentación relativa a estas". Pero el PSOE acabó añadiendo una enmienda de adición incluyendo el contrato del gabinete de prensa, aprobado en el primer semestre de 2024, por tanto mucho antes de la dana, y aclarar "las posible irregularidades", así como las "acciones del gabinete y sus protocolos" para "garantizar el derecho de la ciudadanía a una información veraz, transparente y neutral". La comisión fue aprobada con los votos de PSOE, Compromís y Guillermo Alonso del Real, concejal no adscrito.

Pleno de Torrent / L-EMV

La comisión presidida por el PSOE

Esta misma semana, en una nota de prensa, el PSOE revelaba que la comisión ha quedado constituida y que la presidencia ha recaído en el concejal socialista Edu Gómez, gracias al apoyo de Compromís y Alonso del Real. Pero en el comunicado, el partido del puño y la rosa hablaba únicamente de una comisión sobre el contrato del gabinete de prensa y no mencionaba los contratos de la dana, objetivo inicial de la moción del pleno del mes pasado.

En la sesión plenaria de este jueves, el PSOE seguía con su lupa sobre el gabinete de prensa y en el turno de interpelaciones, el concejal Edu Gómez preguntó a Amparo Chust, concejala con la delegación de Comunicación, sobre una nota de prensa que remitida a los medios. Concretamente se refería a la respuesta que hizo el equipo de gobierno a una denuncia del PSOE, que acusaba a la alcaldesa Amparo Folgado de desviar el dinero recaudado en solidaridad para los afectados de la dana para la reparación de vehículos de la Policía Local.

En aquella respuesta, explicó anoche Gómez en el pleno, “se cruzó una línea peligrosa, al pasar de la información institucional a la paraeta de la propaganada”, una línea que “ningún gobierno democrático de Torrent había traspasado”. El concejal recriminó que el comunicado, “con membrete del ayuntamiento”, incluía una “serie de insultos contra el PSOE”, como "indignos, vergonzoso, mentiroso o miserable". El regidor apuntó que la nota “no era información institucional” sino “insultos” desde un “gabinete que es una herramienta que paga la ciudadanía” y “no es un club de fans”. Por tanto, preguntó quién redactó el comunicado y quién lo autorizó “utilizando recursos municipales para insultar a la oposición”.

El PP saca la artillería

Por su parte, el Partido Popular iba preparado y a mitad de pleno, casi al tiempo que intervenía Edu Gómez, remitió un escrito en el que acusaba a los socialistas de “actitud y estrategia de acoso político sin precedentes, con interpelaciones inútiles que no aportan nada a los torrentinos, poniendo de manifiesto la desesperación y el nerviosismo de un grupo socialista incapaz de ofrecer soluciones reales a los problemas urgentes de Torrent” y “dejando patente, sin pudor alguno, su absoluta falta de compromiso con las personas afectadas por la dana”. Para el PP. “la oposición solo busca el espectáculo, el circo mediático y el desgaste político, y no la reconstrucción ni el bienestar de los vecinos”.

Los populares remarcan que la licitación del contrato de la empresa encargada de la comunicación municipal, “el mismo que licitó años antes el PSOE, siguió de manera escrupulosa el procedimiento legal establecido para cualquier contratación administrativa, contando con todos los vistos buenos, firmas y fiscalización de los funcionarios habilitados nacionales, como la Secretaría General y la intervención, así como de los técnicos responsables de las áreas implicadas”.

Por tanto, el PP califica las comisiones impulsadas por la oposición como “cortina de humo” para que el PSOE desvíe “la atención de sus problemas internos y escándalos de corrupción nacional. Es imposible pasar por alto que este comportamiento coincide con los graves escándalos de corrupción que afectan al PSOE a nivel nacional, con casos como el de Ábalos y Koldo. Unos nombres que, por cierto, tienen mucho que ver con Torrent: ambos visitaron, el primero en calidad de ministro, reiteradamente el ayuntamiento durante la etapa socialista sin que hasta la fecha el PSOE torrentino haya explicado a qué respondían esas visitas y qué resultado tuvieron para la ciudad. ¿Fueron reuniones oficiales? ¿Qué inversiones lograron? ¿O vinieron por otros asuntos que aún no se han aclarado?”

La foto del BIM con el cartel de Jesús Ros / L-EMV

La respuesta final del PP fue de la alcaldesa, que durante el pleno mostró el Boletín Informativo Municipal (BIM) de junio de 2003, donde en su contraportada figuraba una fotografía de la avenida Al Vedat con un mupi con la foto del entonces candidato socialista Jesús Ros con el lema de campaña: "Torrent entre tots". Folgado calificó las acusaciones socialistas como "un ejercicio de cinismo político e hipocresía sin precedentes", afirmando que "quien convirtió durante décadas el gabinete de comunicación del Ayuntamiento en la oficina de prensa del PSOE no puede venir ahora a dar lecciones de neutralidad". De hecho, recordó que el PP denunció ante la Junta Electoral irregularidades en los comicios municipales de 2019 y 2023.

"Estas pruebas evidencian la estrategia de quien no dudó en emplear la propaganda institucional como herramienta de partido, vulnerando reiteradamente las reglas democráticas. Hoy, los mismos que mancharon la imagen del Ayuntamiento de Torrent con campañas ilegales son quienes acusan sin fundamento al actual gobierno municipal y pretenden dar lecciones, y sobre neutralidad del PSOE, lecciones cero", zanjó la alcaldesa.