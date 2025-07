Cristina Mora: "La crisis responde a un relevo en el liderazgo; Quart necesita políticas del siglo XXI y yo lidero ese cambio"

La alcaldesa de Quart de Poblet, Cristina Mora, hace balance de sus dos primeros años de mandatato al frente del consistorio. Se marca los retos del crecimiento poblacional por el PAI de Molí d'Animeta así como los problemas de acceso a la vivienda en jóvenes del municipio. Pero el ecuador de la legislatura está marcado por la crisis interna que vive el PSOE local con el enfrentamiento entre el grupo municipal y la ejecutiva.

Menudo forma de celebrar el ecuador de su mandato...

En Quart de Poblet estamos viviendo un buen momento. Tenemos muchos retos por delante, venimos de desarrollar una gran gestión, a la altura de lo que nos pedían nuestros vecinos y vecinas. Y hemos respondido a las preocupaciones que tiene la sociedad, como la preocupación por el acceso a la vivienda. Ahora tenemos un PAI en pleno desarrollo, pero hay muchísima gente joven que está muy preocupada porque se quiere emancipar y no puede. Y a pesar de que no es una competencia local, sí creo que como ayuntamiento podemos hacer muchas cosas. Podemos unificar e informar de todas las acciones, de todas las ayudas, de todos los impulsos que todas las administraciones están dando en materia de vivienda. También informarles de todos los procesos de construcción que hay en el municipio, cuáles son las viviendas, que el 50% es de de VPO.

¿Con qué se queda de estos dos primeros años en los que usted debuta como alcaldesa?

Con el calor y el cariño de mis vecinos y vecinas. La verdad es que intento practicar una política muy cercana, muy a pie de calle, estar siempre que puedo al lado de ellos y ellas, que cuando me vean por la calle no tengan ningún reparo en poder pararme y pedirme las cosas que necesitan o trasladarme a cualquier inquietud que tengan. Para mí es importante ese contacto que percibo muy estrecho y yo creo que es la vitamina que me impulsa a trabajar todos los días.

¿Qué retos son los que te restan en estos dos años de mandato que quedan de legislatura?

El primero de ellos es el aumento demográfico, el aumento de la población que estamos viviendo en los últimos años. Hemos incrementado 2.500 habitantes desde 2023. Tenemos un PAI en pleno desarrollo y para nosotros es importante que todas esas personas que están empezando ya a vivir en Quart de Poblet conozcan qué municipio es el que les espera, cuáles son los proyectos que siempre hemos abanderado y que compren esa identidad de marca y vivan en Quart de Poblet en armonía. Desde la participación ciudadana, que son siempre una de las piezas fundamentales que siempre nos abanderan dentro de nuestras políticas socialistas.

Cristina Mora en su despacho / M. A. Montesinos

Ha comentado el desarrolo del PAI del Molí d'Animeta, previsto para entre 7000 y 10.000 personas. ¿Cómo se puede gestionar ese incremento poblacional?

Es un reto en el que llevamos trabajando mucho tiempo. Primero en un plan de acogida a esas nuevas personas que están viviendo, que no conocen las políticas socialistas que han transformado este municipio y que tenemos que explicarles que todo lo que se ha conseguido durante todos estos años ha sido gracias a gobiernos socialistas que han estado al frente de este ayuntamiento. El reto de que cuando vengan nos conozcan y sepan cuál es nuestra identidad como municipio. Yo intento personalmente darles la bienvenida a todos los que vienen a empadronarse aquí, darles un folleto que hemos preparado con toda esa carta de presentación que queremos hacerles llegar y sobre todo invitarles a sumarse a vivir la vida de Quart de Poblet, a participar de sus costumbres, de sus fiestas y de sus asociaciones.

Supongo que la dana habrá trastocado la hoja de ruta de los próximos dos años

Por supuesto. La dana nos golpeó en esta comarca a todos y a todas. Estábamos centrados en nuestra gestión y de repente la mirada la tuvimos que redirigir a otras necesidades y otras urgencias. Respondimos en cuanto pudimos comprobar que Quart de Poblet no había sido un municipio tan afectado como los vecinos de la zona cero. Nos pusimos manos a la obra, fuimos un municipio, gracias a esa participación ciudadana y ese nivel de asociacionismo que tenemos, que se movilizó muchísimo, hicimos caravanas de ayuda, estuvimos presentes en todos los municipios vecinos, tuvimos un punto logístico de recogida de ayuda humanitaria que venía de toda España, estuvimos a disposición de los que nos necesitaban, que son municipios vecinos amigos. Y a nivel local, con la mirada puesta en el parque fluvial del río Turia, y en la zona del polígono que es la más afectada. Ahora estamos centrados en la reconstrucción, en lasinfraestructuras que teníamos y en ser más resilientes y estar mejor preparados para posibles futuros acontecimientos de riadas que se puedan volver a dar. Estamos volcados en la gestión de esos 32 millones de euros que nos ha dado el Gobierno de España, que va a ir destinado a siete acciones que hemos priorizado.

Esos trabajos, incluso, incluyen la figura de un concejal dedicado a la reconstrucción

Quart de Poblet tiene un presupuesto de 40 millones de euros y estamos hablando de que el Gobierno Central nos han dado otro de 32. Tenemos que velar porque ese dinero esté bien gestionado y por supuesto, el concejal Nacho Rabanaque es una persona muy cualificada que va a estar trabajando muy pendiente para que ese plan de recuperación se lleve a cabo. Pero no solamente ese reto, también el de poner en marcha la oficina de la vivienda, el reto de la movilidad por el incremento de la población, y por supuesto, el reto de la transición ecológica. Estamos ahora a las puertas de un cambio importante en el pliego de recogida de basuras, un nuevo modelo de contenedor que eligió la ciudadanía mediante un proceso de participación ciudadana y estamos a las puertas de esa transformación que va a ser muy importante y espero que tenga una gran acogida en nuestro municipio.

Cristina Mora durante una de sus respuestas / MA Montesinos

La creación de esa delegación específica ha ido acompañada de una liberación que ha sido contestada por la ejecutiva en la persona de dos concejales que se ausentaron del pleno que debía aprobarla

Mi obligación como alcaldesa es, ante todo, con los vecinos y vecinas, no solo con los equilibrios internos del partido. Y es verdad que esta situación ha generado un momento de tensión dentro de la ejecutiva de mi partido, que se visibilizó con la ausencia de estos dos compañeros concejales en el pleno del pasado lunes. Pero es una decisión personal que, por supuesto, respeto, aunque no comparto. Y en todo caso, quiero destacar que ese momento no va a afectar para nada al funcionamiento del ayuntamiento y seguimos trabajando con plena responsabilidad y cohesión por el interés general del municipio. Las decisiones se siguen tomando desde la mayoría y de forma transparente, y el gobierno municipal continúa con su hoja de ruta y sus compromisos con los vecinos y vecinas de Quart de Poblet. La estabilidad del proyecto y de la institución está más que garantizada.

"No estoy en la ejecutiva y es una decisión que respeto aunque no comparto"

Una ejecutiva de la que usted ahora no forma parte. ¿Por qué motivos?

No estoy en la ejecutiva y es una decisión que respeto aunque no comparto. No he sido incluida en la ejecutiva local a pesar de ser la alcaldesa y contar con la responsabilidad institucional del liderazgo del municipio. Pero más allá de cargos, lo importante es seguir trabajando por Quart de Poblet, con rigor, con transparencia y con compromiso. Y ese, en este momento, es mi foco.

Sí, pero, entre su no inclusión en la ejecutiva y la ausencia de dos concejales suyos en la votación se ha hecho pública una crisis interna

Esta situación responde, sobre todo, a un relevo en el liderazgo. Además, no es una situación exclusiva que solo me haya pasado a mí, sino que le ocurre a muchísimos líderes y lideresas que ocurre cuando se da un cambio generacional. Yo represento una nueva forma de hacer política, más pegada a la calle, más próxima a mis vecinos y vecinas, más enfocada en la gestión, en la transparencia y en la regeneración democrática. Y entiendo que esto puede incomodar a quienes han estado durante años en otras dinámicas, pero creo que no podemos y debemos quedarnos anclados en el pasado. El partido y la ciudadanía nos piden en estos momentos avanzar y necesitamos avanzar, porque mi prioridad es el municipio de Quart de Poblet y estar a la altura del compromiso que yo adquirí con mis vecinos y vecinas y con la confianza que ellos me dieron cuando me eligieron como alcaldesa.

Cristina Mora, en su despacho / M. A. Montesinos

Ha dicho que pisa mucho la calle, ¿Qué le dicen los vecinos sobre esta crisis?

Me siento muy querida. Afortunadamente, muchas veces los políticos y los periodistas vivimos en una burbuja y pensamos que el día a día son las noticias de prensa que salen todos los días. Y la ciudadanía les preocupan otras cosas: que les demos respuesta a demandas que realmente tienen impacto en su día a día. ¿Cómo voy a llegar a final de mes? ¿Qué voy a hacer si no encuentro una vivienda? ¿No tengo empleo? Otra serie de problemas, de realidades muchísimo más importantes que son las que les preocupan a los vecinos y vecinas. Por eso no podemos perder ni un solo segundo en cuestiones internas que lo único que hacen es descentrarnos de nuestro camino.

"Estamos en plena sintonía con Compromís en la liberación de Ignacio Rabanaque. Era una cuestión de justicia"

¿Ha hablado con Compromís sobre esta cuestión?

Hablo de manera permanente. Somos socios de gobierno desde el primer día, tenemos reuniones periódicas y, por supuesto, la decisión de liberar a un compañero concejal estaba totalmente trabajada y gestionada con mis socios de gobierno. Y, por supuesto, estamos en plena sintonía en esto porque es un momento vital, es un momento necesario que teníamos que reforzarnos a nivel también político, como estamos haciendo también a nivel técnico. Estamos reforzando todas las áreas del ayuntamiento con un aumento de contratos de funcionarios. Y era una cuestión de justicia y de necesidad para sacar adelante la gestión de este ayuntamiento el reforzarnos también a nivel político.

¿Entonces el pacto está garantizado? Se lo comento más que nada porque en la última ejecutiva del PSOE de Quart se llegó a poner encima de la mesa la viabilidad del pacto, porque consideraban que usted había tomado la decisión unilateral de cambiar algunas delegaciones y defienden que eso es competencia de la ejecutiva

El pacto de gobernabilidad que firmamos al principio de legislatura, los dos partidos, los dos secretarios generales y las dos portavoces, era un pacto de máximos con objetivos que estamos cumpliendo, llevamos cumpliendo dos años y que vamos a seguir cumpliendo, que son los que nos unían en ese momento y los que nos siguen uniendo. Esas políticas progresistas pensadas para y por la ciudadanía, y ese pacto está más vigente que nunca y en pleno desarrollo, en pleno funcionamiento.

¿Pero entiende que su ejecutiva se lo replanteara?

Yo acudí a aquella ejecutiva para informarles de la liberación de un compañero, decisión que como alcaldesa compete a mi grupo municipal y a mí en el desarrollo de mis funciones aprobadas en el pleno. Se tata de una modificación del acuerdo de constitución del pleno, no del acuerdo de gobernabilidad entre dos grupos políticos.

"Que mi grupo no pudiera salir del despacho mientras yo informaba a la ejecutiva Fue doloroso y profundamente decepcionante, y no se puede justificar bajo ningún argumento democrático ni orgánico"

Por cierto, que en la ejecutiva donde se rechazó la liberación de Ignacio Rabanaque, les obligaron a permanecer en una sala aíslada. ¿Cómo vivieron aquello?

Lo que ocurrió aquel día fue muy triste. Acudí con concejales del equipo de gobierno para explicar una decisión impotante y legítima, y no solo no se les permitió estar durante mi intervención sino que no podían salir del despacho en el que permanecía mientras yo informaba de mi propuesta. Ese comportamiento no se puede justificar bajo ningún argumento democrático ni orgánico. Fue doloroso y profundamente decepcionante, pero mantengo mi compromiso y el respesto institucional, peor también la firmeza cuando se vulneran los mínimos de convivencia política.

En la primera entrevista que le hice como alcaldesa, hace dos años, le pregunté si la sombre de Carmen Martínez era alargada

Carmen Martínez ha sido una figura importante, importantísima en Quart de Poblet y en el PSPV. Pero tenemos visiones distintas, por supuesto, en algunos aspectos, pero estoy segura que son muchas más las cosas que nos unen que las que nos separan. Le reconozco su dedicación durante años y el legado institucional que dejó, y yo estoy construyendo una nueva etapa, con un proyecto renovado y adaptado a los nuevos tiempos, pero siempre desde el respeto, por supuesto, por quienes me han precedido antes en el cargo, no solamente ella, sino también a Ramón Segarra. En política debe haber espacio para el relevo generacional, sin enfrentamientos, y creo en la renovación, por supuesto, sin rupturas.

Mora, durante la entrevista / M. A. Montesinos

¿Ha hablado con la dirección provincial de Bielsa o con la de Diana Morán sobre esta crisis? ¿Le han llamado o le ha transmitido algo?

Estoy acompañada por un equipo de gobierno muy comprometido, que está trabajando conmigo codo a codo, y también tengo el respaldo del PSPV y del Partido Socialista Obrero Español. Y me hubiera gustado también contar con el respaldo interno de mi partido en Quart de Poblet ante la decisión de liberar a un compañero. Pero eso no va a frenar mi compromiso ni mi trabajo diario por este municipio, y la política creo que no está para buscar la comodidad, sino para asumir responsabilidades, y la política es para valientes. Otras alcaldesas como Maribel Albalat, en Paiporta, han vivido situaciones extremadamente difíciles y han demostrado una enorme capacidad de gestión y compromiso. A ella le mando todo mi apoyo y admiración. Las mujeres en política, además, seguimos enfrentando resistencias internas que se agravan cuando lideramos con decisión. Pero no estamos aquí para gustar, estamos aquí para transformar. Maribel representa, como muchas de nosotras, una nueva generación de liderazgo que no se esconde".

"Rebeca Torró es una compañera con una gran calidad humana. Y representa una nueva política"

¿Y ahora tiene a Rebeca Torró como número dos del PSOE?

Me parece una decisión muy acertada, es una mujer valiente, decidida, profundamente comprometida con sus valores socialistas. Pero, sobre todo, es una compañera con una gran calidad humana. Y representa una nueva política, una forma nueva de hacer política que es la que necesitamos hoy en día. Me siento muy identificada con ella, no solamente a nivel generacional, porque tenemos una edad muy próxima. Yo estoy segura que va a hacer un gran trabajo extraordinario, como lo ha hecho en todos los puestos que ha desempeñado hasta ahora. Y le deseo toda la suerte del mundo, aunque no la va a necesitar.

¿Será usted la candidata a la alcaldía en el 27?

Mi objetivo y mi preocupación ahora es continuar con la gestión de esta legislatura. Tenemos muchísimos retos encima de la mesa a los que tenemos que dar respuesta, la ciudadanía está muy pendiente de todo lo que hacemos, el Partido Socialista Obrero Español tampoco está pasando por su mejor momento, y ahora es el momento de la gestión municipal. Y en eso estoy muy volcada.

¿Qué se ha quedado por decir?

Me gustaría transmitir que voy a seguir trabajando por y para Quart de Poblet, que necesita políticas del siglo XXI. Estamos ante una oportunidad histórica con los fondos de Gobierno para la reconstrucción y para transformar nuestro municipio. La ciudadanía nos pide soluciones, no nos pide enfrentamientos. Y eso solo se puede lograr si dejamos atrás los personalismos y entendemos que el cambio ha llegado. Yo estoy aquí para liderar ese cambio y hacerlo con honestidad, con serenidad y con convicción.