Quejas en Tavernes Blanques por el estado de la piscina: "Mi bebé tiene gastroenteritis"

El verano no ha empezado tranquilo en Tavernes Blanques. La apertura de la piscina, su cierre hace unas semanas por "problemas técnicos" y su reapertura ha venido acompañada de quejas de vecinos y vecinas por el estado en el que se encuentran las instalaciones.

"Mi hija bebé está con gastroenteritis por el agua ingerida. Me puse las gafas de bucear y eso no lo he visto en 43 años, daba asco. Lo peor son las bacterias que se generan. Lamentablemente, ya este verano no creo que vuelva a ir", escribía un vecino en redes sociales. Como este había muchos comentarios más.

El pasado dos de julio el portavoz de Unides Podem, Moisés Pérez, realizó una visita a las instalaciones y presentó un registro de entrada en el que "en representación de vecinos y vecinas del municipio", trasladó una queja formal en relación con el estado de la piscina, las duchas, el mantenimiento del agua, la "suciedad generalizada en las instalaciones y molestias físicas después del baño".

Zonas con suciedad en la piscina de Tavernes Blanques. / L-EMV

Azulejos rotos y zonas verdes en el interior del vaso

Asimismo, asegura que pudieron constatar diversas deficiencias "evidentes" como azulejos rotos, que podrían suponer un peligro; zonas verdes en las paredes de la piscina y un estado general de suciedad. Todo lo anterior, señala Pérez en el escrito, "se produce después de un cierre temporal de dos días por 'causas ajenas al ayuntamiento'. No obstante, consideramos que el máximo responsable de la gestión de un servicio público es el ayuntamiento y después de la reapertura siguen llegando quejas y preocupaciones".

Azulejos rotos en las instalaciones. / L-EMV

Por todo lo anterior, consideran necesario "revisar con urgencia las condiciones actuales de la piscina y tomar medidas inmediatas".

"Todo en perfecto estado"

Por su parte, el alcalde del municipio, Arturo Ros (PP), ha negado esta circunstancia a este diario y ha señalado que después de cerrar un par de días por una inundación puntual, "todo está en perfecto estado" y, de hecho, asegura que este lunes ha pasado la inspectora y ha certificado el estado "óptimo" de la piscina para ofrecer el servicio.