El alcalde de Paiporta carga contra "el aire" que dio Mazón a su encuentro: "Fue una reunión técnica"

El alcalde de Paiporta, Vicent Ciscar, ha afeado a Presidencia de la Generalitat “el aire” que se le dio ayer a la reunión que mantuvo con el president Carlos Mazón. El mandatario, en un encuentro con los medios tras ser investido alcalde el pasado viernes, ha criticado que el Consell “se ha excedido” en “darle un contenido” al encuentro que “no fue real”. El socialista, el primer edil del PSOE que fue recibido por Mazón en el Palau, ha asegurado que se trató de una “reunión técnica de temas que afectan” al municipio, rechazando cualquier cariz de finalidad política.

El alcalde ha querido dejar claro que “este ayuntamiento no olvida ni olvidará a las víctimas de Paiporta” a las que “respetamos su duelo y estaremos a su lado”. Y desde el consistorio, “pensamos que Mazón no estaba donde tenía que estar la tarde del 29 de octubre” y ha resaltado que “tanto el PSOE como Compromís votamos en este pleno una moción pidiendo su dimisión”. Preguntado por los medios sobre si le habían llegado críticas de las asociaciones de víctimas por el encuentro con Mazón, ha negado este hecho.

Encuentro en Metrovalencia

Así, ha revelado que se encontró con Mazón en los talleres de Valencia Sud en el acto de inauguración de la reapertura del metro hasta Castelló. “Se acercó a mi y me dijo que quería darme cita para reunirnos y abordar distintos temas”, ha admitido. En este sentido, ha incidido que “muchas de los temas de reconstrucción son competencia de la Generalitat, como Educación y Territorio, y hay importantes asuntos que solucionar”.

El alcalde ha apuntado que “soy el alcalde de Paiporta y he acudido a la reunión como representante institucional del ayuntamiento”. Por tanto, ha criticado que “no me gusta el aire que se han dado a la reunión”. Así, indica que "lo que no me ha gustado es la parte final, ahí hay una reunión entre instituciones, la GVA tiene competencias y tenemos que plantear allí las cuestiones, pero la parte final de la nota de prensa de que este ejemplo sirva para otras administraciones, es lo que me ha disgustado, yo no he entrado en otro tipo de historias que él sí que ha entrado. Han aprovechado mi presencia, que he ido de buena fe como alcalde de Paiporta. Si me llaman de Madrid iré a Madrid a tratar temas con el ministerio".

Por tanto, “mantengo que Mazón debería asumir responsabilidades políticas. Ni él estaba donde tenía que estar el día de la dana ni las personas que estaban nos comunicaron bien lo que iba a pasar. Por eso pedimos su dimisión y pienso que tendría que tomar responsabilidades y hablar en los pueblos afectados". De hecho, "yo mismo le abro las puertas de este salón para que se reúna con los familiares de las víctimas".