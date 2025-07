Picanya, dividida por la cancelación de la procesión

Cada principio de julio se celebran las fiestas municipales de Picanya dedicadas al Ecce Homo (La PreciossísimaSang) y el segundo miércoles después de Sant Pere, el día del patrón del pueblo, se realiza una procesión solemne dedicada a este.

No obstante, este año la procesión ha sido cancelada en “un consenso entre el cura, la cofradía de la PreciossísimaSang i personas asistentes a las misas”, afirman desde la cofradía.

Este periódico no ha podido hablar con el párroco Joaquín Civera, ya que no estaba presente, pero uno de sus diáconos, don Lázaro, ha afirmado no saber nada ya que acaba de llegar y las monjas de la parroquia han mostrado su malestar ante la manifestación: “no entendemos por qué lo hacen”.

Choques entre la cofradía y los vecinos

Ante la decisión rotunda de la Iglesia, los vecinos y vecinas de la localidad han querido mostrar su desacuerdo con una concentración a las puertas de la iglesia bajo el lema de “Volem provessó”.

Concentración a favor de la procesión / MC

La cofradía por su parte ha reiterado que esto ya se había avisado con anterioridad y que no se puede hacer una procesión a un santo sin tener la imagen de este, que está siendo restaurada por el equipo de patrimonio de la Generalitat. Acusan a la gente de no haberse informado lo suficiente y de no esforzarse en entender la situación.

Son estas acusaciones las que han provocado más malestar entre los manifestantes que no han dudado en decirles que “incluso en guerra había procesión” y que igual que se va a hacer ofrenda debería poder realizarse la comitiva. Se ha llegado hasta un altercado donde las acusaciones se lanzaban de un lado a otro sin filtro.

Alegan, además, que hay localidades como Torrent que han ofrecido su imagen, pero los portadores de esta, miembros de la cofradía, también dicen que “antes que llevar una Puríssima Sang que no es la nuestra, prefieren no llevarla”.

“Una procesión más que necesaria”

“Este año hace más falta que nunca”. Algunas vecinas recalcan que tras la dana que afectó gravemente el pueblo, actos como este son necesarios para ayudar sobre todo a los más devotos a que tengan más esperanza. “Hay picañeros que han padecido mucho, como para que no se haga esto”, señalan.

Tampoco entienden por qué el alcalde no se ha pronunciado al respecto y afirman que él mismo se enteró también por fuentes ajenas y no por la misma Iglesia. En el propio programa de las fiestas mayores se puede observar como se menciona la procesión para el día 9 de julio a las 22:30, por lo que no entienden porque se sigue con la negativa.

Reiteran también que al final “si tienes devoción y has hecho promesa, si no hay imagen por todo lo que ha pasado, la gente va a la procesión con su promesa y es feliz con eso” y que “la imagen es lo de menos”.

Una solución por parte del vecindario

Desde la cofradía han mantenido que “esto no va de opiniones, sino de realidades” y “la realidad es la que se ve”, haciendo alusión a las consecuencias de la dana, entre ellas el mal estado de la imagen.

Los vecinos y vecinas han acabado concluyendo con una solución fuera de las negativas de la cofradía: hacer una procesión con una imagen en forma de cuadro proporcionada por la peña “El Coet” y hacer el pasacalle que se lleva haciendo siempre de forma autónoma el mismo día 9 de julio a las 22:30.Ellos lo tienen claro: “habrá procesión con o sin cura”.