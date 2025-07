Propietarios de la sala Repvblicca en Mislata: "Una ordenanza discriminatoria nos quiere muertos"

Vestidos de presos, con música en directo y con un tatuaje en el brazo: “A rapa das bestas”, evocando la tradición gallega de con caballos en una pequeña plaza. Así han recibido los responsables de las salas Repvblicca a los técnicos del ayuntamiento de Mislata en una nueva inspección a este espacio de conciertos con el aforo reducido desde hace meses.

Pepe Gómez y Fèlix Ettien, los propietarios de esta mítica sala de conciertos ubicada en el polígono industrial que mira a la V-30 han denunciado la “ordenanza discriminatoria” contra la que llevan luchando casi dos años.

Inspección municipal a la sala Repvblicca, esta mañana. / Germán Caballero

“Primero nos cerraron durante un año y después el Tribunal Superior de Justicia nos dio la razón y nos permitieron reabrir, eso si, con un aforo de 429 personas, cuando el espacio es de 1.200”, explica Pepe Gómez. Lo que quieren, señalan, es “hacerlo inviable” y “el alcalde Bielsa nos convierte en su celda de castigo”, tal como reza el macro cartel que lee cada coche que circula por la carretera V30, miles de personas cada día.

"Nuestra reivindicación es tener el mismo aforo que tendríamos en cualquier otro sitio. Que no hubiera una ordenanza discriminatoria como la existe aquí en Mislata, que nos quiere muertos", lamenta Gómez. Por su parte, Ettien añade que "aquí nos sentimos acosados porque creemos que la actitud del ayuntamiento es discriminatoria. Porque hay locales dentro del pueblo y ahí ellos no tienen ningún problema. Nosotros que estamos en un polígono nos acosan, nos meten más presión cuando realmente no nos dejan ni llenar la sala. Eso nos hace inviables".

"Esta inspección es para asustarnos, pero no tenemos miedo"

Además, añade Ettien, estas medidas también discriminan a la comunidad africana. En Repvlicca tienen dos salas, una de conciertos generales y otra dedica a la cultura africana que gestiona Ettien. "Es discriminación, porque el problema empieza realmente cuando la comunidad africana está aquí haciendo su espectáculo, su cultura y todo. Ahí es donde empieza ya el acoso del ayuntamiento", asegura.

Inspección a la sala Repvblicca. / Germán Caballero

Para ambos, que se han tatuado "A rapa das bestas" en el brazo, "el alcalde Bielsa y el equipo técnico ha venido hoy para meternos presión y asustarnos. Por eso estamos aquí, para demostrar que no tenemos miedo y vamos a luchar por nuestra causa, porque la razón la tenemos nosotros", concluyen ambos, vestidos de presos.

Los gerentes de las salas han comentado con los técnicos municipales sus inquietudes, a lo que ellos han señalado que solo hacían su trabajo como en cualquier otra inspección.

Los técnicos municipales a su llegada a la sala Repvlicca para inspeccionarla. / Germán Caballero

Acompañados por amistades y artistas

A la sala y para la inspección han acudido amigos, amigas y familiares para dar apoyo a los propietarios de la sala ante lo que consideran una injusticia. Entre ellos, el amigo personal de Pepe Gómez, José Manuel Casañ, del mítico grupo Seguridad Social. "Si Pepe me necesita, lo dejo todo", decía en relación a su presencia. Asimismo, casi todo los presentes llevaban camisetas con el logo de Repvblicca y el lema de esta protesta: "A rapa das bestas", en protesta del "enjaulamiento al que nos someten".